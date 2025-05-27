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    台鐵北迴線3處「天災路段」搶修照曝光 6月中、下旬陸續完工

    台鐵公司公布大、小清水溪橋和崇德路段的改建狀況。（台鐵公司提供）

    台鐵公司公布大、小清水溪橋和崇德路段的改建狀況。（台鐵公司提供）

    2025/05/27 18:18

    〔記者吳亮儀／台北報導〕台鐵北迴線花蓮大、小清水溪橋和崇德路段，不時因地震、大雨造成土石流沖壞設施，台鐵公司今天（27日）公布改善工程，陸續會在6月中旬到下旬完工。

    大清水溪橋段5月18日因強降雨引發土石流，淹沒橋面，更流入隧道內，軌道及電力設備嚴重損壞。台鐵隨即展開搶修，目前已完成軌道與電力復原，CCTV、水位計預及土石流告警系統預計在6月中旬修復，以確保汛期來臨前完備各項預防告警措施。

    小清水溪橋段方面，小清水溪橋2024年7月因凱米颱風受損，同年12月底復原，目前持續進行橋墩保護、新設導水牆與土石清運，預計6月底完成。在崇德段，5月20日台9線邊坡大量土石滑落，淹沒東西正線軌道，列車雙向停駛。經全力搶修，東線已於21日通車，西線於24日恢復，後續將儘速邀集權責單位及顧問會勘，研議防災工程。

    台鐵公司說，交通部次長暨台鐵公司代理董事長伍勝園指出，要確保各項復舊及汛前整備工作如期完成，同時也致贈加菜金表達慰勉，感謝大家日以繼夜、堅守崗位。

    台鐵公司公布大、小清水溪橋和崇德路段的改建狀況。（台鐵公司提供）

    台鐵公司公布大、小清水溪橋和崇德路段的改建狀況。（台鐵公司提供）

    台鐵公司公布大、小清水溪橋和崇德路段的改建狀況。（台鐵公司提供）

    台鐵公司公布大、小清水溪橋和崇德路段的改建狀況。（台鐵公司提供）

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