竹縣北埔打造魅力客庄舊聚落 今天發表成果

為了營造魅力客庄老聚落，新竹縣北埔鄉公所近年來致力老街電線電纜地下化、增設停車場和公廁、改善街區招牌與立面風貌、並推動假日徒步區計畫，逐步提升北埔老街的整體旅遊品質與文化氛圍。 （記者黃美珠攝）

2025/05/27 17:48

〔記者黃美珠／新竹報導〕新竹縣北埔鄉公所推動1年多的「北埔鄉聚落保存規劃設計先期評估規劃案」今天在該鄉的鄧南光影像紀念館發表成果。

北埔鄉長莊明增說，北埔老聚落是台灣保存最完整的客家聚落之1，擁有國定古蹟金廣福公館外，還有天水堂、忠恕堂等古蹟、歷史建築，聚落紋理具明清拓墾特色。

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為提升北埔老聚落的觀光效益，一年多前交由中原大學建築系團隊執行前述計畫，最後盤點出具潛力的6處重要老宅，並擬定個別修繕與營運構想，包含民宿、藝文空間、文化展示與飲食體驗等，期望形成「街角博物館」的生活文化網絡。

莊明增說，他自上任後一直致力優化聚落環境，像是讓老街電線電纜地下化、增設鄧南光停車場、改善街區招牌與立面風貌、推動假日徒步區計畫，以及尋覓適當地點增設公廁等，逐步提升北埔老街的整體旅遊品質與文化氛圍。

後來爭取到客委會「客庄創生環境營造計畫」獲得補助開辦，就是希望未來可以讓北埔成為兼具文化深度與觀光潛力的客家示範聚落。

調查結果初步顯示，當地的田宅、王宅、姜滿堂等老屋不僅承載家族歷史，更蘊含豐富的在地空間記憶與社群文化能量，已初步獲得屋主與居民的支持，也有了共識，為後續推動修繕與活化奠定良好基礎。

新竹縣縣定古蹟慈天宮，也在北埔客庄聚落之內。（記者黃美珠攝）

北埔老聚落是台灣保存最完整的客家聚落之1，擁有國定古蹟金廣福公館（如圖）外，還有天水堂、忠恕堂等古蹟、歷史建築，聚落紋理具明清拓墾特色。 （記者黃美珠攝）

北埔老聚落是台灣保存最完整的客家聚落之1，擁有國定古蹟金廣福公館外，還有天水堂（如圖）、忠恕堂等古蹟、歷史建築，聚落紋理具明清拓墾特色。 （記者黃美珠攝）

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