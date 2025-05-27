突收2022年車輛未定檢500元罰單 新北議員黃淑君批執法應檢討

新北市部分民眾近期陸續接獲環保局2022年「逾期未辦理排放空氣污染物定期檢驗」的500元罰單，還以為是詐騙。（黃淑君提供）

2025/05/27 17:53

〔記者黃子暘／新北報導〕新北市部分民眾近期陸續接獲環保局2022年「逾期未辦理排放空氣污染物定期檢驗」的500元罰單，市議員黃淑君說，時隔已久，民眾一度以為是詐騙，查詢確認才知確實是3年前的罰單，時程並不合理，要求市府檢討當年度的執法狀況。環保局長程大維坦承，效率、程序值得檢討。

黃淑君說，這張3年後才開罰的罰單讓民眾一度以為是詐騙，況且2020年初台灣啟動武漢肺炎緊急應變中心，2022年7月期間檢驗出Omicron變種，當時政府皆有放寬車輛檢驗期限，且依據行政罰法第28條，「裁處權時效，因天災、事變或依法律規定不能開始或進行裁處時，停止其進行」，其中事變的範圍應指除天災外，其他足以影響行政罰裁處進行的意外事件，例如疫病流行等。

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黃淑君表示，環保局應檢討該年度執法狀況，而且也有部分陳情人早已將車輛轉賣、報廢，還收到2022年的罰單，相關開罰已造成人民諸多疑慮。

陳情人陳先生則說，2025年開罰2022年形同「搶錢行為」，當時遭逢疫情，各項作業皆有延遲或放寬，不應由民眾來承受公務機關延誤作業的後果。

程大維指出，針對此案，將檢視空氣污染防制法及行政罰法相關規定，將即刻與中央溝通處理方式，市府也會保障民眾訴願等相關救濟程序的權益，使民眾權益不受損害。

環保局補充，此案因於環境部2022年告發裁處系統設定，未定檢違規車輛若事後有相關異動，即會被鎖定為無法裁處狀態，而今年，環境部系統已更新為可裁處狀態，因此環保局按行政罰法第27條第1項規定，「行政罰之裁處權，因三年期間之經過而消滅」，針對違規日期尚未超過3年裁處權時效者，依法予以裁處。

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