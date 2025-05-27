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    新冠疫情升溫！病毒由「武漢實驗室」洩漏 江守山：陰謀論是真的

    近期，台灣的新冠肺炎疫情持續上升。示意圖。（資料照）

    近期，台灣的新冠肺炎疫情持續上升。示意圖。（資料照）

    2025/05/27 19:39

    劉晉仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕近期，國內的新冠肺炎疫情又捲土重來，感染的人數也持續上升。對此，腎臟科醫師江守山今（27日）表示，「很不幸，新冠肺炎的陰謀論都是真的。」也直言，新冠病毒最有可能是從武漢的實驗室洩漏。

    江守山今日於臉書粉專提到，美國國會委員會對美國應對疫情的措施，進行了2年的調查後裁定，最近的新冠疫情期間，提出的大多數所謂陰謀論都是正確的。

    江守山強調，是的，病毒最有可能是從武漢實驗室洩漏的，而且獲得功能的研究是由美國機構資助的；保持社交距離和戴口罩毫無意義，封鎖弊大於利；拜登政府採取了積極的審查制度，以阻止任何其他聲音被聽到；疫苗被倉促推出，而不良反應卻被淡化。

    江守山也解釋，包括英國在內的其他國家，也都效仿美​​國，採取了大部分相同的策略，這些策略遭到了眾議院，新型冠狀病毒大流行特別小組委員會的譴責。而新型冠狀病毒大流行特別小組委員會，在舉行了25場聽證會和會議、30次訪談，並審查了超過100萬頁文件後，發布了《新冠疫情事後評估：經驗教訓和前進的道路》。

    「這是對監督美國新冠疫情應對工作的機構和人員的嚴厲控訴。」不過，江守山重申，「請注意這個是美國國會的結論不代表任何機關或本人的立場，對於中國指責的部分有沒有偏頗請各位自行斟酌，至少是煞有介事的聽證會及訪談的結論。」

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