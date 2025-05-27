平鎮車站永久站址拍板 從新富一街「南延」到環南路

平鎮車站模擬圖。（桃園市政府提供）

2025/05/27 17:35

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園鐵路地下化工程進行中，平鎮車站臨時站預計明年啟用，爭議多時的永久站設址位置也定案，市長張善政說，永久站從原來的站址新富一街「南延」到環南路，採大月台概念，可兼顧原址住宅密集區居民搭車便利性，以及新址與捷運橘線聯合開發的可能，也將是桃園鐵路地下化最長的車站，永久站預計2033年1月完工。

桃園鐵路地下化起於新北鳳鳴、終點桃園平鎮，平鎮車站臨時站位於新富一街及三街路口附近，永久站址原定也是在這裡，市府考量腹地狹小、道路狹窄開發不易，一度將永久站址改到東周鋼鐵廠附近，但周邊多是稻田、設站效益有限。在地方建議下，市府後來決議永久站址南移到新富一街與環南路口，與原址新富一街及三街口距離約200多公尺。

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議員陳韋曄今（27）日質詢平鎮車站進度，張善政證實，與鐵道局協商後，採兩全其美的辦法，拍板永久站址從新富一街「南延」到環南路，他說，原本提議永久站「南移」到環南路，現在則採「南延」方案，差別是「南延」相較「南移」範圍大，也就是保留原址並往南連通到新址，未來平鎮車站月台長度會超越一般車站，通車後有2個出口，分別在新富一街及環南路。

張善政說，「南延」方案可兼顧原址住宅區居民，及新址未來與捷運橘線聯合開發的可能性，橘線路線尚未定案，考量對環南路交通的衝擊，研擬往老街溪移動。捷運局說，平鎮永久站已預留環南路到橘線的地下通道，橘線站址規劃在環南路以南的心路基金會，與平鎮永久站屬共站非共構。

陳韋曄建議，市府將採月台向南延伸方案，未來也會和橘線共站，在規劃中卻遺漏環南路南側出口，市府應趁鐵路地下化契機，增置環南路南側出口，納入這次填平工程一併施作，避免未來重複施工造成浪費與不便。

捷運局回應，考量平鎮永久站調整方案已經交通部核可，就2階段施作與鐵道局達成共識，後續將待橘線核定進度，滾動檢討先行施作的可行性。

平鎮車站臨時站預計明年完工，永久站預計2033年1月完工。（桃園市政府提供）

平鎮車站臨時站預計明年完工，永久站預計2033年1月完工。（桃園市政府提供）

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