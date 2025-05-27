台中市政路大塞車 禍首竟是工業一路紅燈秒數太長

市政路打通，但因號誌控制不佳，造成台中工業區的工業一路大塞車。（民眾提供）

2025/05/27 17:36

〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中市市政路昨剛打通，今上班首日就嚴重塞車，造成很多上班族遲到，廠商表示，工業一路的紅燈秒數太長，才造成嚴重塞車，市議員林祈烽一大早就接獲陳情，並在下午與交通局會勘，交通局同意立即增加工業區一路的綠燈秒數，近幾日也會評估車流滾動式調整。

市政府打通市政路，原本會紓解工業區的交通，昨天上班時段卻嚴重塞車，很多要到台中工業區上班的民眾因此遲到，有市民在社群網路指出，在台灣銀行前面的工業區一路擠到爆掉 原本5分鐘的一段路，卻塞了20分鐘，不如不打通。

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廠商表示，指原本工業一路、市政路口並無交通號誌，但因為打通了，多了一個交通號誌，重點是，多數車輛是從工業一路進入，市政路因為新打通，較少車輛進入，但市府卻讓工業一路的紅燈比市政路長，難怪會塞車，要求修改。

議員林祈烽表示，今天上午他就接獲多名上班族及欲載孩子上學的家長們投訴，反映因市政路開通後，行經工業區一路需多等一次紅綠燈，但因市政路車流量尚不多，綠燈秒數又過長，導致車流全部塞在工業區一路上，甚至回堵1公里多到台灣大道4段上。隨後更接到台中工業區許多企業反映，許多職員都因此遲到影響公司營運，希望能盡速解決。他下午與交通局會勘，交通局同意立即增加工業區一路的綠燈秒數。

林祈烽表示，許多民眾反映只有聽說市政路第一標要開通，卻不知道確切的通車時間，更沒想到上下班時間可以利用安和路銜接市政路往返台中工業區，建議市府應加強台灣大道安和路口、朝馬安和路口等路標標示，引導有需要前往工業區一路的車流，可改走市政路，紓解周邊車流。

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