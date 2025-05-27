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    牽自行車上火車 台鐵再完成12車站牽引道

    台鐵公司再完成12座車站陸續完成牽引道及指標設施優化工程。（台鐵公司提供）

    台鐵公司再完成12座車站陸續完成牽引道及指標設施優化工程。（台鐵公司提供）

    2025/05/27 17:52

    〔記者吳亮儀／台北報導〕台鐵公司今天（27日）宣布，為提升「兩鐵」旅客搭乘便利性，近年來積極改善兩鐵車站相關硬體設施，再完成貢寮、四腳亭、壽豐、崇德、瀧溪、和仁、高雄、鳳山、佳冬、永康、中洲及加祿等共12座車站牽引道，以及指標設施優化工程。

    台鐵公司說，其中，鳳山車站更率先導入視覺化兩鐵引導標示，將首、壁面及月台地面等區域以車廂圖示搭配中英文標示說明，協助旅客清楚辨識乘車方向與候車位置，顯著提升站內引導效率，方便兩鐵旅客使用。

    台鐵公司說，未來將持續投入資源優化兩鐵服務品質，落實綠色運輸責任，兼顧觀光休閒、旅遊健身與通勤生活等多元需求，並提供更友善、無縫接軌的騎乘體驗。

    台鐵再完成12座車站陸續完成牽引道及指標設施優化工程。（台鐵公司提供）

    台鐵再完成12座車站陸續完成牽引道及指標設施優化工程。（台鐵公司提供）

    台鐵再完成12座車站陸續完成牽引道及指標設施優化工程。（台鐵公司提供）

    台鐵再完成12座車站陸續完成牽引道及指標設施優化工程。（台鐵公司提供）

    台鐵再完成12座車站陸續完成牽引道及指標設施優化工程。（台鐵公司提供）

    台鐵再完成12座車站陸續完成牽引道及指標設施優化工程。（台鐵公司提供）

    台鐵再完成12座車站陸續完成牽引道及指標設施優化工程。（台鐵公司提供）

    台鐵再完成12座車站陸續完成牽引道及指標設施優化工程。（台鐵公司提供）

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