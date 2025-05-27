韓國今年推AI數位教科書 江原道教育廳來台訪問

韓國江原道教育廳教育參訪團來台灣訪問，韓國道溪高中校長崔承國率20位校長及教師，今日前往康橋文教集團及國際學校參訪。（圖由康軒文教提供）

2025/05/27 17:04

〔記者林曉雲／台北報導〕韓國自今年3月導入「AI數位教科書（AIDT）」，韓國江原道教育廳教育參訪團來台灣訪問，韓國道溪高中校長崔承國今（27）日率20位校長及教師，前往康橋文教集團及國際學校參訪交流。

韓國今年在中小學導入人工智慧（AI）數位教科書，包括小三及小四、國一、高一的數學、英語及資訊科技3科，預計2028年擴展至所有年級與科目，僅體育、音樂、美術等需實體互動的課程除外，作為教育數位化轉型的關鍵措施。

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韓國教育部說明，AI數位教科書具備個人化學習、多語言支援的功能，根據學生的學習能力與進度，提供量身打造的學習內容，例如對學習進度較慢的學生，提供基礎任務；對於學習能力較強的學生，提供進階的課題討論與寫作練習，針對多元文化背景的學生，提供多語言翻譯服務，協助更好地理解課程內容，並提供教師輔助工具，透過數位儀表板監控學生的學習進度與表現，進行即時調整與輔導。

而為順利推動AI數位教科書，韓國政府配套修訂課綱，提供AI教科書發展的法制基礎，去年投入約5333億韓元（約新台幣127億元）推動「數位化教育創新計畫」，逐年達成小三至高三載具1比1配置目標。

為了深化瞭解AI在台灣教育現場的應用，韓國參訪團來台訪問聚焦「解決教師教學痛點」與「提升教學效率與互動」，希望瞭解康軒如何將數位人工智能學習整合到新教材中，如何與各級學校單位合作，以落實AI學習教材及教學方法，並了解學校支援數位化AI教育設施，以及如何培訓教師AI教學等。

康軒說明，導入「AI智慧備課」，結合教案自動生成、出題系統與語文文法助教等功能，教師可一鍵完成繁複作業，大幅降低備課負擔；透過「AI課堂互動」模組，搭配即時互動測驗、英文文法即時練習與口語練習小助教，引導學生參與、提升學習動機；另AI助教可依學生程度提供國語寫作、英數基礎及會考複習內容，落實差異化教學。

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