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    新竹縣議員徐瑜新爆料 很多用戶換瓦斯表發現自家內管會漏氣

    新竹縣議員徐瑜新今天早上「爆料」，很多天然氣用戶發現，自家瓦表更換微電腦瓦表時才發現，表後的內管竟有漏氣問題，要求竹瓦加強宣導，呼籲民眾儘早更換更有保障的微電腦瓦表。（記者黃美珠攝）

    新竹縣議員徐瑜新今天早上「爆料」，很多天然氣用戶發現，自家瓦表更換微電腦瓦表時才發現，表後的內管竟有漏氣問題，要求竹瓦加強宣導，呼籲民眾儘早更換更有保障的微電腦瓦表。（記者黃美珠攝）

    2025/05/27 17:14

    〔記者黃美珠／新竹報導〕國民黨籍新竹縣議員徐瑜新今天總質詢時「爆料」，竹北氣爆意外發生後，新竹瓦斯公司積極鼓勵家戶更換微電腦瓦斯表，沒想到不換不知道，一換嚇一跳！以關西鎮為例，竟然有很多家戶更換時發現，內管竟有破管逸漏瓦斯問題，他希望竹瓦加強宣傳更換微電腦瓦表的好處以及檢漏，避免意外發生。

    徐瑜新說，更換微電腦瓦斯表好處多，但關西還有2236戶使用機械瓦斯表，預計要到2029年底才會全部汰換完。

    他認為，竹瓦除了依機械瓦表10年屆齡就要逐年汰換的SOP執行更新微電腦瓦表的作業，更該加強向用戶宣傳微電腦瓦斯表的好處，鼓勵鄉親提早換表，不然依前述原則執行汰換作業，無異是讓絕大部分的用戶統統擠到2029年才要更換。

    縣長楊文科說，更換微電腦瓦斯表可即時遮斷漏氣，並在超時使用、地震天災時也能及時遮斷瓦斯，每天只要多1.3元，就能保障大家的生命財產安全。只是更換進度礙於安裝人力、部分民眾不願更換等而牛步，他將責成竹瓦加強宣傳力道，鼓勵用戶盡早辦理換表。

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