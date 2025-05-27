杜絕營建廢土濫倒 環境、法務、內政部聯手祭4大對策

環境部長彭啓明專題報告。（記者王藝菘攝）

2025/05/27 17:07

〔記者楊媛婷／台北報導〕營建產出物（營建廢土）非法棄置近年已轉向集團化、組織化運作，為了更精進土方流向管理，環境部部長彭啓明、法務部部長鄭銘謙、內政部部長劉世芳今天（27日）共同說明拓增土方最終場所去處、統一土方與廢棄物管理強度、建置智慧圍籬、精進法規等四大面向，杜絕非法棄置。

亂倒營建廢土嚴重破換環境與國土，鄭銘謙說近3年偵破爛到營建廢土的案件成長3倍，查扣犯罪所得超過25億元，這類環境犯罪需要嚴加打擊；彭啓明指出，過去營建廢土都是依循地方自治條例，但過去營建廢土處理存在三大漏洞，包含營建廢棄物易被作為營建土方處理、營建土方運送時無強制GPS追蹤、營建土方未追蹤到最終去化地點。

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彭啓明說，未來將從營建土地、土資場、最終去化地點，還有清運車輛等都要導入全流程科技監控，以往既有大規模營建工程都要逐出申報電子聯單到最終處理地點，但小規模規程與營建廢土只要每月紙本申報，現在則全部都要電子聯單申報，所有清運車輛都要加裝GPS，最終去處也要新增後端管理，最終去化地點也會分3到4年逐步強化智慧圍籬，包含熱區新增1200監控點，還有透過AI辨識、勾稽、通報。

除了中央強化管理，彭啓明說，營建業者的土石方審核等主責單位是地方政府，因此在地方政府協助下，各地方政府也將成立營建產出務跨局處推動平台，以審核業者土方最終使用、是還有執行全流向追蹤，以及增設公有土資場；環境部也將推動「廢棄物清理法」、「資源循環推動法」的修法作業，將亂到營建廢土的業者刑責從5年提高到7年，組織犯罪的主謀刑度提高到3年以上，並起擬不得緩刑等。

劉世芳說，隨工程建設發展，國內去年營建土方產出量和2016年相比成長75％，每年平均產出量達到4357萬方，為讓這些營建廢土有去處，內政部已盤點17處向政院提報「營建剩餘土石方最終去處規劃方案」。

「營建剩餘土石方最終去處規劃方案」地點包含桃園航空城、台北社子島、高鐵屏東車站特定區、嘉義縣擴大縣治開發區等4處重大區段徵收計畫，台北、台中、彰濱工業區、高雄港等6處商港及工業區填海造陸，還有在基隆、新竹縣、苗栗縣、彰化縣、雲林縣等7處填埋型土資場；另也盤點2321處國有地、80處尚未開發整體區，提供地方評估設置公有土資場或土方銀行，做為銜接或新增最終去化地點。

法務部長鄭銘謙專題報告。（記者王藝菘攝）

內政部長劉世芳專題報告。（記者王藝菘攝）

為積極處理營建廢棄物、土方非法棄置問題，內政部跨部會與環境部、法務部分工執行，透過科技監控，建立廢棄物管理機制，並盤點多處潛在適合設置土資場的公有土地，讓剩餘土石方有長期合法去處。（記者王藝菘攝）

內政部長劉世芳、法務部長鄭銘謙、環境部長彭啓明等人一同出席記者會。（記者王藝菘攝）

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