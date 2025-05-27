台南觀光再登紐約最大台灣文化藝術節

台南觀旅局赴紐約參展「台灣巡禮文化藝術節」，現場吸引數萬名喜愛台灣文化的民眾及思鄉僑胞參與同樂。（台南市政府提供）

2025/05/27 16:49

〔記者王姝琇／台南報導〕南市觀旅局25日參與美國紐約市聯合廣場所舉辦的「台灣巡禮文化藝術節」，以台南國際觀光品牌「Truly Tainan」為主題，展示限定古蹟伴手禮、觀光大使魚頭君文創品及近10種觀光文宣，向美國民眾宣傳台南觀光。

南市觀旅局長林國華表示，本次以「Truly Tainan」為策展主題，更是一份來自城市的誠摯邀請，展攤以安平古堡拍照裝置結合彈珠台互動體驗遊戲呈現，成功擊中還可獲得芒果乾等台南特色小禮，讓民眾趣味中認識台南豐富文化與物產特色。

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同時展攤也準備成功爆米花、月老軟糖等古蹟限定伴手禮及魚頭君文創品，傳遞台南獨有的文化與生活風格；亦準備各式觀光文宣，包含關子嶺溫泉、水果物產、散步導覽路線、台南地圖等豐富旅遊資訊，期讓參與活動的民眾能認識台南。

台南市長黃偉哲表示，市府積極拓展國際觀光品牌，持續透過參與國際旅展及觀光推廣活動，向世界介紹台南觀光、文化、物產等多元城市魅力。自前年起持續參與Passport to Taiwan活動，透過文化互動及創意展示，讓台南魅力在國際舞台上被更多人看見。今年特別以「Truly Tainan」為策展主題，向國際旅客宣傳台南多元觀光文化魅力及豐富物產。

活動現場吸引數萬名喜愛台灣文化的民眾及思鄉僑胞參與同樂。駐紐約台北經濟文化辦事處李志強大使、紐澤西Palisades Park市長Paul Kim、交通部觀光署紐約辦事處主任莊靜真等人亦親自蒞臨台南展攤，共襄盛舉大力宣傳台南觀光魅力。

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