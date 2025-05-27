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    台中市政路延伸段通車首個上班日變「第2塞車戰場」 市府：新路效應

    台中市市政路延伸段通車，今天是第一個上班日，民眾抱怨變塞車第2戰場，未達紓解交通效益。（記者蘇孟娟攝）

    台中市市政路延伸段通車，今天是第一個上班日，民眾抱怨變塞車第2戰場，未達紓解交通效益。（記者蘇孟娟攝）

    2025/05/27 16:52

    〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中工業區往市區聯外道路不足，車流湧進台灣大道，尖峰時段塞車。市政路延伸工程第一標工業一路到安和路段昨天（26日）通車，今天是第一個上班日，民眾反映，市政路延伸段大塞車，車流堵到連工業一路都塞；議員陳淑華說， 市政路延伸段只完成一半，紓解車流效果有限，市府應加速提配套，以免塞車成為日常。

    台中市建設局長陳大田指出，今天觀察，上班時間確實湧入較多車流，有壅塞情況，評估應是「新路效應」吸引部分平時未必需要行經的車流進入所致；之前台74線連接國道1號路段通車時，也有類似效應，出現短期塞車現象。已請交通局配合調整交通號誌，塞車情況應會逐漸改善。

    市府昨天盛大舉辦市政路延伸第一標通車典禮，台中市長盧秀燕說，將能有效紓解台中工業區、精密機械園區及中科園區等3大產業聚落的交通壓力，未來在捷運藍線動工期間，這個路段也將作為重要的替代道路。建設局更預估，過去工業區往市區聯外道路少，車流多塞在台灣大道，市政路延伸段通車後能有效紓解車流，工業區往市區交通時間可省15分鐘。

    今天是通車後第一個上班日，部分民眾實測抱怨，根本無助改善交通，大量車流進入市政路延伸段，蔓延到工業區一路，市政路延伸段轉工業區一路方向車流太多，根本轉不進去，甚至工業區一路大塞車，根本成「第2塞車戰場」。

    在地市議員陳淑華指出，收到不少民眾反映，今早改走市政路延伸通車段，結果不是塞在新通車的市政路段上，就是卡在市政路延伸段接工業區一路路口，因為連工業區一路都大塞車；還有民眾反映，從台灣大道轉進工業區一路後就塞車動彈不得，上班險遲到。

    陳淑華指出，市政路延伸段工程總長近2公里，目前僅完成第一標安和路到工業區一段約800公尺路段，紓解交通流量效果有限，反是吸引新車流湧入，又未能有足夠的道路消化，才會造成塞車車流延伸到工業區一路，市府應儘速提出配套措施。

    陳大田指出，該路段有道路寬達60米，雙向共有8個車道，應足以紓納車流，但今日確實交通流量湧入一度造成壅塞情況，評估應是「新路效應」，吸引非正常必經的體驗車流進入，已請交通局再優化相關號誌調整，讓車流更順暢，評估應在效應過後交通流量會漸趨穩定。

    市政路延伸第一標工程通車，建設局說，路寬60米應能紓解車潮，短期塞車應是「新路效應」。（台中市政府提供）

    市政路延伸第一標工程通車，建設局說，路寬60米應能紓解車潮，短期塞車應是「新路效應」。（台中市政府提供）

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