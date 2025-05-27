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    北捷「常客優惠」腰斬 洪健益質疑變相漲價

    台北捷運公司3月起調整「常客優惠行銷方案」，將回饋比例下修至15%。 （資料照）

    台北捷運公司3月起調整「常客優惠行銷方案」，將回饋比例下修至15%。 （資料照）

    2025/05/27 16:28

    〔記者劉詠韻／台北報導〕台北捷運公司今年3月起調整「常客優惠行銷方案」，將回饋比例下修至15%；民進黨議員洪健益質疑，北捷近年盈餘穩定成長，今年截至4月盈餘逾4.7億元，認為在此情況下調降回饋，對未使用通勤月票族群，無疑等同變相漲價，也與市長蔣萬安推動提升綠色交通使用率的政策背道而馳。

    洪健益指，北捷今年3月起調降「常客優惠行銷方案」，從最高30%回饋比例硬直接砍半，變成15%，若通勤族未使用1200月票方案捷運通勤族，等同變相漲價，每月交通費恐多出近200元，但北捷卻對外宣稱今年恐出現虧損而調整，主要原因為電費、薪資及基本工資調漲。

    洪健益續指，根據近年北捷營收狀態，2020年盈利3.96億、2021年盈利1.79億、2022年盈利1.57億、2023年盈利0.98億、2024年盈利4.06億，今年截至4月則已盈利4.73億元；照該趨勢走下去，今年營收恐創新高，對於北捷乘客回饋金卻大砍將近50%，實屬不合理。

    洪健益直言，蔣萬安選前承諾要恢復YouBike前30分鐘免費，期許減碳40%，並讓台北市民綠色交通使用率達到70%為目標，該政策上路一年後漲幅達50%、民眾滿意度達80%，同樣是綠運輸捷運卻以人事成本等問題為由，要變相砍優惠。

    北捷說明，依照去年4月電價漲幅，編列今年度用電預算，但因去年10月16日始，電價再度調漲14%加重北捷營運成本，考量調漲捷運票價影響所有乘客層面較大，且公車票價並未調整，因此未調整捷運票價。

    北捷強調，面臨營運虧損，台北捷運苦民所苦，不得已選擇最小衝擊的方式，將常客優惠方案略作調整，並鼓勵民眾多使用定期票，符合中央與地方共同推動大眾運輸政策，將通勤成本影響減至最少。

    此外，北捷說，電費、薪資及基本工資調漲各方沉重壓力下，為求企業永續經營，及支持中央1200定期票政策鼓勵搭乘綠運具，今年3月將捷運常客優惠行銷方案略作調整，由原本7至9折優惠，調整為85至95折；在市府體恤經營困境下，協助調整租金政策，緩繳租金才有盈餘，但緩繳租金未來仍須償還，統計今年1月到4月，仍虧損2.59億。

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