教育部攜手成大研發「AI開菜系統」 20秒開出1個月營養午餐菜單

教育部攜手成大研發「AI開菜系統」，今開記者會，AI系統20秒開出1個月營養午餐菜單。（記者林曉雲攝）

2025/05/27 16:52

〔記者林曉雲／台北報導〕為使下一代更健康，教育部攜手國立成功大學研發「AI開菜系統」，今（27）日開記者會宣布。教育部政次張廖萬堅說明，AI菜單有4大功能，智慧分析數據、食譜自動分類、菜單智慧推薦、營養清楚標示，部分孩童過胖，可設計脂肪少一點、蔬菜多一點的菜單，還可馬上計算出菜單卡路里，好吃營養不重複，營養師開1個月菜單須時30分鐘到1小時，但AI開菜單僅須20秒，是非常進步的人性化科技，也是教育部對孩童健康營養的承諾。

張廖萬堅也說，在營養午餐專法立法之前，教育部投入偏鄉廚房每年約21億元改善經費，補助偏鄉孩童每年15億元營養午餐費，以及推動三章一Q可溯源的國產食材補助每年38億元，讓營養午餐有更好的水準，對於營養師公會提到的人力問題等，也持續在盤點，陸續協助地方政府增加員額。

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教育部國教署組長葉信村說明，AI時代來臨，希望利用AI來達成學校行政減量、學生營養均衡飲食、菜色多元、成本管控等目標，將營養午餐跟學生健檢資料庫結合，現行用人工方式開1個月菜單，需要30分鐘到60分鐘，但AI開菜系統平均20秒，一鍵生成提供多元豐富的菜色，系統並導入成本計算模組，例如下指令成本平均45元，AI就可準確計算出當季食材，系統會做數位化食譜建置，並確保每日有足夠均衡的營養，但AI是協助營養師更創新，AI菜單匯出轉為採購清單，讓學校採購更便利，學校還可依自己學生的體位狀況「客製化」適合的午餐菜單。

成大教授王振興操作演示指出，教育部、成大和高雄市教育局在3年前開始合作研發，以6月為例，系統會自動排除六日和端午節，設定主菜、配菜、水果、1週只能有1天甜湯等，AI即提供色香味美的菜單，但仍是由營養師挑選決定。

高雄市仁武國小營養師許淳善表示，午餐是3菜1湯1飯，平均每月用到400多種食材，每道菜都要考量熱量控制、營養素均衡、口感與接受度、成本與當令食材，利用小魚乾、豆製品、深綠色蔬菜補足高鈣，減少雞塊等高脂加工品等，但在AI系統只要設定條件如成本、飲食喜好等，即可快速開出完整菜單，AI如同是營養師的專屬助理。

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