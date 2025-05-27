打造南台灣最大兒童館 黃偉哲開箱6000坪「誠品生活台南」

誠品生活台南4樓書店打造「誠品繪本公寓」集結歐美日韓義法等多國知名繪本作品。（圖由台南市政府提供）

2025/05/27 15:54

〔記者王姝琇／台南報導〕為帶動台南經濟發展新動能，市府與財政部國有財產署共同合作開發鹽埕段商業區土地並成功招商引資，繼碳佐麻里新興店於去年12月7日開幕後，期待已久的獨棟「誠品生活台南」將於明日試營運，市長黃偉哲今天搶先開箱！

獨棟「誠品生活台南」全新4層樓6000坪建築已獲世界設計大獎首獎，挑高10米優雅壯闊的雙層書店為南台灣書量最豐富，更以國際化視野創作南台灣最大兒童館，打造繪本公寓，集結多國重量級繪本作家作品進駐。

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黃偉哲表示，台南具備優質的投資環境，近年來生活機能不斷提升，在招商投資商業設施帶來人潮與經濟效益的同時，市府也針對本案周邊排水、停車環境、交通順暢進行改善，如大眾公車，中華西路、健康路等重要幹道亦增設偏心式左轉專用道，並協調業者配合相關環境維護方案，有效優化交通順暢度、消費環境與品質，

黃偉哲感謝誠品重視台南，選擇再度回到誠品創辦人吳清友的故鄉加碼投資，也很榮幸獲邀於試營運前夕親自開箱全新4層樓商場，匯集閱讀、藝術文化、主題餐飲等多元內容，除帶動城市經濟發展與創造就業機會，相信也能成為台南旅遊休閒新亮點。

經發局長張婷媛表示，本商業設施開發案為台南重大投資案件之一，市府積極協調各權管局處，以合乎法規之行政作業，加速各項審核流程，並順利迎來商場開幕營運，相信必能帶給市民及遊客高品質的消費環境，創造台南商業發展的新亮點。

經發局補充，誠品生活台南1至4樓每個樓層皆設有主題餐廳或咖啡輕食，提供各類型美食料理，包括餐酒館、主題餐廳、創意蔬食、早午餐等，試營運自明日11點起，誠品會員可兌換當日限量優惠券。此外，台南人出示身分證、教育藝文工作者憑名片或工作證，皆有機會獲得價值800元限量敦親睦鄰「專屬厚禮包」。

貫穿3至4樓的挑高10米雙層誠品書店藏書南台灣最豐富。（圖由台南市政府提供）

誠品生活台南5月28日試營運，戶外設置有藝術家陳普逾12米高藝術裝置。（圖由台南市政府提供）

「誠品生活台南」5月28日起試營運，今日提前亮相。（圖由台南市政府提供）

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