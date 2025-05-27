中正路改名藍營縣市首長不配合 劉世芳：可協助改名經費

內政部長劉世芳。（記者楊媛婷攝）

2025/05/27 16:12

〔記者楊媛婷／台北報導〕內政部委託研究全台「中正路」改名等相關政策方案，國民黨縣市首長如桃園、台中等都表態不配合，內政部長劉世芳今（27日）表示，都尊重地方政府的態度，強調轉型正義過程會需要中央跟地方溝通，地方也要充分跟居民溝通，不過只要地方更名需要支出經費時，內政部都會提供補助。

內政部積極推動轉型正義，針對「中正路」改名一事，藍營縣市首長對中正路改名意願不高，劉世芳今出席「杜絕非法棄置營建產出務」記者會，會前被問及此事表示，會推動中正路更名，是因為在威權時代的某些專有名詞實施已久，加上立院過去已通過轉型正義條例，因此希望可和地方政府配合，共同協助將中正路更名，或將銅像移除等也表示在推動轉型正義的過程中，會需要中央跟地方溝通，或者地方跟居民充分供通等，「這比較符合我們推動轉型正義的方向」。

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劉世芳進一步指出，中正路更名或者移除銅像等，可能部分機關或縣市政府會遇到困難，例如可能會遇到戶政、地政資料修改等不便，對於藍營縣市首長不願配合都尊重，但也表示，就如過去中原大學將校區內的建築物中正樓更名，或者台南市將中正路更名為湯德章大道等相關費用支出，內政部都會提供補助。

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