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    基隆市寵物銀行疑用水槍射犬隻 愛狗人士到市府陳情

    愛狗人士到市府陳情，由產業發展處副處長黃毅維（左）接受。（記者盧賢秀攝）

    愛狗人士到市府陳情，由產業發展處副處長黃毅維（左）接受。（記者盧賢秀攝）

    2025/05/27 16:08

    〔記者盧賢秀／新北報導〕日前有民眾投訴基隆市寵物銀行1名管理人員，疑以高壓水槍噴射犬隻，造成狗狗驚慌而逃，管理人員不理會，經愛媽協助追回發現犬隻受傷流血，找不到駐所獸醫，並長期餓狗，認為市府管理有疏失，愛狗人士今天下午到市府陳情。產業發展處副處長黃毅維表示，調閱監視器，並沒有用水槍噴射犬隻，也有依規定餵食，未來不再使用加壓水槍，待完整調查結果後會作相關處置。

    台灣動物共生聯明盟聯連人黃泰山指出，5月7日下午4時動物保護人士進入寵物銀行參觀，發現A棟犬舍1名管理員用高壓水槍猛沖狗舍，有狗隻驚恐跑出，管理人員卻毫無反應，愛媽與另1員工將狗隻尋回。

    愛媽發現小黑犬飢餓異常，一口吃光貓飼料，帶回犬舍一邊進食一邊流血，地上也有血跡，犬隻狼吞虎嚥地吃著帶血的飼料，顯示長期處於飢餓狀態。

    愛媽質疑寵物銀行管理不善，要求懲處失職行為，改善飼養管理，應有獸醫師駐所、所長應負監督不周責任，太舍安裝監視器開放民眾上網觀看，禁止使用高壓水槍沖洗狗舍。

    黃毅維表示，經調查並沒有用高壓水槍噴射動物，同仁都有依照規定來餵食，監視器影像確認狗狗它從犬舍跑出去到回來都沒有血跡，狗帶回來在另1個犬舍跟1隻狗有發生互咬的情況，當時剛好在餵食，狗狗有爭吵互咬行為，有通報獸醫師做完整治療。

    目前先暫停使用高壓水槍，沒有任何照片或影片證明員工對犬隻施虐，未來犬舍的一個清潔、打掃、維護與民眾參觀時間和路線會做一些調整，調查期間李姓員工已先調其他地點工作，目前犬隻狀況良好，會依調查的結果來做後續的處置。

    動保人員並到產業發展處座談，改善寵物銀行管理。

    動保人士疑小黑狗被水槍射流向，市府指小黑狗是狗咬傷的（基隆市政府提供）

    動保人士疑小黑狗被水槍射流向，市府指小黑狗是狗咬傷的（基隆市政府提供）

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