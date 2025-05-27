南市北區端午接棒送暖 近900弱勢戶受惠

台南市北區慶端午，慈善團體、企業、社區鄰里等單位響應公益行動接力送暖弱勢，近900戶弱勢家庭受惠。（圖由北區區公所提供）

2025/05/27 15:22

〔記者王姝琇／台南報導〕端午節將至，南市北區處處洋溢著溫暖人情味，慈善團體、企業、社區鄰里等單位接連響應公益行動，近900戶弱勢家庭受惠，受贈價值約達35萬元，以實際行動關懷弱勢家庭，讓社會各角落充滿愛心與祝福。

首先於5月17日，中華民國一貫道慈善功德會率先展開端午送暖行動，捐贈本區長興、公園、北華、立人等4里低收入戶家庭，每戶發放民生物資，傳遞溫暖關懷。接續於5月20日市議員蔡宗豪服務處發放物資，關懷北區22里低收入戶家庭，每戶發放民生物資乙份。

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5月23日，人安基金會台南平安站於在振興里活動中心舉辦「寒士慶端午」送暖活動，以「千千愛 粽福田」為主題，共發出340份粽子與健康包，陪伴寒士朋友安心過節。

5月27日，大潤發台南店與北門里辦公處攜手合作，發放節慶禮盒「粽神報到組」，關懷北門里的低收入戶及中低收入戶家庭，大潤發台南店長期以實際行動傳遞愛與關懷，是社區中溫暖的公益夥伴。

此外，華德里、福德里也動員響應公益，由里長帶領志工隊分送里內其他弱勢家庭端午節粽子等物資，整個社區瀰漫著濃濃人情味，讓節慶祝福真實傳遞至每一戶需要的家庭，展現出在地鄰里團結與互助的美好。

北區區長潘寶淑表示，感謝各個單位的善行義舉，近900戶弱勢家庭受惠，受贈價值約達35萬元，讓愛心在端午節前夕暖流不斷，也為在地弱勢居民帶來具體幫助。區公所也呼籲社會各界持續響應公益，將這份溫暖擴散至更多需要關懷的角落，共築和諧有愛的社會。

台南市北區慶端午，慈善團體、企業、社區鄰里等單位響應公益行動接力送暖弱勢，近900戶弱勢家庭受惠。（圖由北區區公所提供）

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