切膚之愛基金會 端午送暖關懷弱勢

切膚之愛基金會帶著愛心物資關懷莊阿嬤（前中）。（圖由彰基提供）

2025/05/27 15:20

〔記者湯世名／彰化報導〕端午節即將到來，家家戶戶無不忙著準備過節，為了不讓弱勢族群感到孤單，切膚之愛基金會連日走訪受助家庭，將粽香親自傳遞到他們手中，並陪伴她們進行香氛卡及香包的手作活動，提早感受端午佳節的氣氛。

76歲的莊阿嬤，因糖尿病與心臟衰竭需定期到醫院回診，陪伴她的是次子阿凱，本身也是一位中風後行動不便的中年人，雖然行動困難，他依舊咬緊牙關支撐著日常，默默承擔照顧母親的責任。現在，阿凱肩上的重擔因為有了切膚之愛基金會居服員介入關懷而減輕不少。

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切膚之愛基金會執行長詹麗珠率領服務團隊造訪時，莊阿嬤用熱情的笑容迎接團隊到來，阿嬤開心地接下物資，阿凱也一起陪伴媽媽進行香氛卡及香包的手作活動。

55歲的阿源年輕時曾誤入歧途，近年來更飽受精神疾病與生活挫敗的煎熬，一場突如其來的車禍更重創了他的身體，年邁的母親照顧著他，切膚之愛基金會居家服務介入，原本家中緊繃、疲憊的生活逐漸被溫暖支持填補，同時也減輕了母親的照顧壓力。

看到服務團隊到來，阿源與媽媽的興奮之情溢於言表，大夥在客廳裡邊話家常，一邊進行端午香包及香氛卡的手作，阿源也在香氛祝福卡上寫下了對基金會的感謝。

詹麗珠表示，非常感謝鮮食家、台南品香肉粽、中華民國老人福利推動聯盟及台北市華貞扶輪社所提供的物資，讓弱勢族群能在端午節享用愛心物資，感受佳節的氣氛。阿源與媽媽、莊阿嬤及兒子，這2個家庭蘊含著深刻的情感與堅韌的生命力，令人動容，很開心切膚之愛基金會能提供他們最適切的服務及情感上的支持。

莊阿嬤（右）認真挑選端午節香氛袋氣味。（圖由彰基提供）

阿源母子（圖中、圖左）手做香氛袋，溫馨迎端午。（圖由彰基提供）

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