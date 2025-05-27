集集火車站年底復駛！砸7000萬重建鐵皮攤區 打造山形市集

南投集集火車站是集集必遊景點，惟火車站鐵皮攤區與景觀格格不入，日管處斥資7198萬元經費，將打造成半開放山形市集。示意圖。（圖由日管處提供）

2025/05/27 15:37

〔記者劉濱銓／南投報導〕南投集集火車站是集集鎮必遊景點，惟鄰近的鐵皮搭建攤販區，卻與古樸的站區景觀格格不入，集集鎮公所為此向日月潭風景區管理處爭取重建，將斥資7198萬元，以山形意象打造半戶外市集，預計明年底前完工，由於集集火車站今年底將復駛，屆時嶄新市集將吸引更多遊客造訪，可望刺激觀光旅遊，帶動產業發展。

日管處表示，鐵皮屋攤區係921大地震後，由時任集集鎮長的林明溱為安置攤販所搭建，至今使用超過20年，由於設施老舊，已不符現代觀光需求。

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雖然目前集集支線鐵道因隧道擴孔工程，導致集集火車站停駛，不過為振興鐵道觀光，便利用停駛期間重建攤區，將投入7198萬元經費，以鋼構搭配木構，運用低矮山形屋頂設計，保留現有天際線，呼應集集山景，打造成半戶外市集與多功能空間，工期420天，預計明年底前完工，後續則委由集集鎮公所維護管理。

集集鎮公所表示，集集火車站預計年底復駛，今年也已透過火車站自行車道更新，重塑1.7公里的綠色車道，提供完善騎乘環境。

鐵皮攤區的重建，代表站區整體景觀再造，既有攤商將移至商圈的農夫市集經營，待明年山形市集完工後就可遷回營運，另外，市集內還會有1處賣店，屆時也會委外標租經營，盼提供多元化的旅遊商業服務，讓遊客有耳目一新的感受。

集集火車站鐵皮攤區與火車站古樸景觀不一致，日管處斥資7198萬元，將打造成半開放山形市集。（記者劉濱銓攝）

集集火車站古樸木構建築是集集必遊景點，惟鄰近的鐵皮攤區卻與景觀格格不入。（記者劉濱銓攝）

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