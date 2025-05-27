瀝青廠排廢氣居民稱「比火葬場還毒」 二水人「跪」求改善

抗議瀝青廠排放廢氣，縣議員鄭俊雄（中穿藍背心）邀集相關單位協調。（記者顏宏駿攝）

2025/05/27 15:25

〔記者顏宏駿／彰化報導〕彰化縣二水鄉谷昌瀝青公司生產時疑使用劣質燃油和次級原料，造成嚴重的空污，縣府環保局依空污法已開出3張罰單，罰鍰逾40萬元，業者仍未改善。今天縣議員張俊雄邀集居民和業者及環保局人員協調，要求谷昌公司在15天內完成「有感」改善，否則將會發動另一波抗爭。

谷昌瀝青公司位於合興村，開廠生產已逾10年，但居民說，這2年該廠可能都用便宜原料，工廠不時排出廢氣，他們多次檢舉和協調改善未果，業者仍經常利用清晨或深夜排放廢氣，居民已組成自救會。

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自救會長陳進達說，村裡都是老弱婦孺，每天清晨起來就聞到令人窒息的燃燒臭味，農民種田還得戴口罩。村民罹肺癌而死的長輩越來越多，他們懷疑都是吸入瀝青廠排放的廢氣。

陳進達表示，從前年8月開始，村民即跟業者協調，廠方坦承使用劣質燃油才會造成空污，但至今不僅從未改善，空污情況變本加厲，他們懷疑業者更使用次級原料，「錢他們在賺，罪村民在受」。

出席的業者一度說出「10個月內改善」，但令居民無法接受，有人悲憤到「下跪」，拜託業者，儘速改善，「不要再毒害村民」，他們說，「這廢氣比火葬場還毒啊！」

縣議員鄭俊雄說，居民屢次要求改善空污，但業者一再以各種理由推拖，大家檢舉並不是要「逼到關廠」，而是受不了這種空污，希望業者能在15天內改善，否則將發動更大的抗爭。

業者說，他們有誠意改善，但目前技術上和人力的調配都有困難，他們會再與村民溝通。

不滿業者無意改善空污，村民下跪向官員求情。（記者顏宏駿攝）

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