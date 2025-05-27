晴空匯火警事故調查報告完成 內政部將開災調會提改善搶救策略

內政部表示，目前已完成災害事故原因調查報告初稿，近期將召開災害事故調查會會議。（內政部提供）

2025/05/27 15:37

〔記者李文馨／台北報導〕新竹市晴空匯大樓去年5月26日發生火警，造成2名消防員殉職，時代力量新竹市議會黨團昨質疑調查報告仍未公布。對此，內政部回應，目前已完成災害事故原因調查報告初稿，近期將召開災害事故調查會會議，對消防人員罹難原因提出改善災害搶救策略及相關建議事項。

內政部今天透過新聞稿表示，目前已完成災害事故原因調查報告初稿，近期將召開災害事故調查會會議，並依新竹市政府函報相關資料及委員現地勘查與訪談結果，提出改善災害搶救策略及相關建議事項。

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內政部指出，案發第一時間就依「消防法」第27條之1啟動災害事故調查，並派員前往災害現場瞭解救援情形及協助火災原因調查鑑定，也提供救災訊息、協調資源及赴分隊慰問。

內政部強調，本案發生後於113年5月27日、6月4日至新竹市進行2次現場勘察，並於6月18日召開第1次調查會議，後續分別於113年7月至10月間陸續進行4次訪談作業，共計訪談43人。

內政部表示，未來將持續綜整救災過程、建築及消防安全管理等資訊，近期將召集調查委員、專業人士、消防基層人員代表等，召開災害事故調查會會議，後續將針對消防人員罹難原因提出改善災害搶救策略及相關建議事項並對外發布，以防範未來再發生類似悲劇事件。

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