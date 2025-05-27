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    王美惠會勘嘉義車站 爭取增設出口、便民設施

    立委王美惠（中）會勘嘉義車站。（記者林宜樟攝）

    立委王美惠（中）會勘嘉義車站。（記者林宜樟攝）

    2025/05/27 15:58

    〔記者林宜樟／嘉義報導〕交通部鐵道局辦理「嘉義市區鐵路高架化計畫」，嘉義車站新建進度達18.8%，總經費約54億元，預計於2029年12月完工，因應施工，車站行人動線將調整，立委王美惠今天邀集台鐵公司與鐵道局現場會勘，要求增設樓梯、增設出口及整修第二月台老舊破損的天花板，台鐵、鐵道局允諾針對相關建議進行設計及整修。

    王美惠說，今年7月嘉義車站將啟用新站內人行天橋，銜接原有的天橋，屆時原本連接第二月台與後站的天橋將拆除，她要求整座新天橋設計，應於第二月台位置增設樓梯，並保留無障礙電梯，確保旅客通行的需求；台鐵及鐵道局表示將依建議保留四座無障礙電梯，並且在第二月台右側增加樓梯。

    針對前站北端的旅客需穿越整個車站，才能由南端出口離開車站的問題，經會勘協調，台鐵承諾將於前站北端增設一處出口，並將今年7月與天橋一併啟用，以方便行動不便者縮短動線，提升整體通行效率。

    王美惠說，民眾反映第二月台天花板老舊破損的問題，要求台鐵加速整修，台鐵承諾優先完成必要的安全防護措施，確保旅客乘車安全無虞。

    王美惠說，嘉義車站是城市的交通門戶，設施須兼顧安全與便利，高架化工程攸關市容發展與交通安全，未來將持續監督工程進度，確保市民與旅客權益。

    嘉義車站旅客出站動線規劃。（王美惠服務處提供）

    嘉義車站旅客出站動線規劃。（王美惠服務處提供）

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