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    高市議會龍舟隊泳池密訓！康裕成喊「打敗市府隊奪冠軍」

    高市議會龍舟隊利用泳池密訓，目標是打敗陳其邁領軍的市府隊。（記者王榮祥攝）

    高市議會龍舟隊利用泳池密訓，目標是打敗陳其邁領軍的市府隊。（記者王榮祥攝）

    2025/05/27 15:34

    〔記者王榮祥／高雄報導〕高市議會龍舟隊與啦啦隊今把握會議休息時間，利用議會戶外泳池進行密訓，議長康裕成專程到場打氣，喊話這回要打敗陳其邁奪冠軍。

    議會龍舟隊去年報名參加高雄龍舟賽400米大型龍舟A組國際友誼賽，當時共有議會「議起划」龍舟隊、高市府隊、AIT Kaohsiung及日台KIZUNA 1等4支隊伍，議會前後只操練3次，最後以2分50秒獲亞軍，只輸日台KIZUNA 1。

    去年龍舟賽前，議會隊數度向市府隊隔空叫陣嗆「好膽你麥驘」，市府隊則以「好膽你來」回敬；賽後議會隊以近1/3船身勝過陳其邁市長領軍的市府隊，議長康裕成事後高喊「爽」！陳其邁喊話今年一定捲土再來，絕對「復仇」！

    議會龍舟隊今年再次組隊出征，今特別運用定期大會休息時間，在議會外互泳池集合加緊訓練，康裕成也專程到場為隊員與啦啦隊加油，喊話這回大家共同目標就是打敗陳其邁、坐二望一奪冠軍。

    高市議會龍舟隊去年打敗市府隊得亞軍，今年目標是繼續打敗市府隊並奪下冠軍。（記者王榮祥攝）

    高市議會龍舟隊去年打敗市府隊得亞軍，今年目標是繼續打敗市府隊並奪下冠軍。（記者王榮祥攝）

    高市議長康裕成為龍舟隊、啦啦隊打氣。（記者王榮祥攝）

    高市議長康裕成為龍舟隊、啦啦隊打氣。（記者王榮祥攝）

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