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    原世客博「世界館」打造青埔智慧科技分館 預計10月開幕

    原世客博「世界館」將打造青埔智慧科技分館，預計7月底完工。（記者李容萍攝）

    原世客博「世界館」將打造青埔智慧科技分館，預計7月底完工。（記者李容萍攝）

    2025/05/27 15:03

    〔記者李容萍／桃園報導〕「2023世界客家博覽會」於2023年10月15日落幕，原世客博「世界館」也是機場捷運A19站環球購物中心旁的亞矽創IOT展廳1樓，市府打造青埔智慧科技分館，斥資5640萬元進行室內裝修工程，於今年2月24日開工，目前進度53％，預計7月底完工、10月開幕，屆時青埔地區又將多了一個亮點地標。

    桃園市立圖書館館長施照輝表示，青埔智慧科技分館為虛實整合的智慧圖書館，佔地面積約1539平方公尺，室內空間挑高約6公尺，藏書約2萬餘冊，整體空間規劃包含服務櫃台、自助借還書區、期刊閱報區、資訊檢索區、兒童室、研習教室等設施，所提供智能化服務設備涵蓋RFID預約圖書自助借書服務、尋書導覽與架位管理系統、AI智慧互動書牆、智慧型電子書閱讀器、充電櫃等，可望成為桃園新亮點！

    施照輝說，青埔智慧科技分館正進行天花板施作，並同步進行電力及弱電配線等作業。為加速工期，部分系統櫃已先行丈量尺吋後續將於場外製作，目前進行製造圖審查階段，待審查完成後，將於工廠生產並安排後續現場組裝作業。

    原世客博「世界館」將打造青埔智慧科技分館，預計7月底完工。（記者李容萍攝）

    原世客博「世界館」將打造青埔智慧科技分館，預計7月底完工。（記者李容萍攝）

    原世客博「世界館」將打造青埔智慧科技分館，預計7月底完工。（記者李容萍攝）

    原世客博「世界館」將打造青埔智慧科技分館，預計7月底完工。（記者李容萍攝）

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