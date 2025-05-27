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    太「瓜」張！網紋洋香瓜1顆5、600元 賣到缺貨

    這是永靖鄉農會販售的網紋洋香瓜，每顆600元。（記者顏宏駿攝）

    這是永靖鄉農會販售的網紋洋香瓜，每顆600元。（記者顏宏駿攝）

    2025/05/27 15:20

    〔記者顏宏駿／彰化報導〕網紋洋香瓜號稱是「最難搞的水果」，也是「最有賺頭的水果」！每顆1公斤的網紋瓜動輒3、400元起跳，1分地1年2收就有60萬元收成，如何賣得好價格，瓜農透露，把握端午節、中秋節送禮行情是「不二法門」。

    今天永靖鄉農會舉辦網紋洋香瓜評鑑會，共有來自彰化縣10個鄉鎮共30組農友參加，永靖鄉農會推廣股長凃順耀說，1分地的溫室可種網紋瓜約1800株，若每顆重量能超過1公斤，每分地收成在30萬元以上，有些農民自種自售，宅配禮盒裝每顆可賣500元以上，收入更可觀，「瓜王之王」就是指靠網紋瓜致富的農友，想當瓜王的農友不少，但網紋瓜不耐熱，病蟲害多，有時一季收成掛零，因此栽種技術、田間管理成決勝的關鍵。

    他說，把果粒照顧好是「基本功」，其次把握收成時機，控制在端午節、中秋節前，這才能打造「送禮行情」。大盤商是「論斤賣」，每公斤約200元，但小農種的洋香瓜品質好，可以「論顆賣」，每顆平均賣價從500元至800元不等，雖然價格高，但有些瓜農賣到缺貨，大家都買來作端午節的贈禮。

    永靖鄉農會理事長詹日新表示，目前彰化縣內洋香瓜種植面積大約78甲，永靖鄉種植面積大約8甲，永靖鄉種植的洋香瓜其外型、甜度等都是一流的，中秋節前夕時值洋香瓜產季，邀請大家多加訂購彰化縣生產的洋香瓜。

    網紋洋香瓜是送禮佳品，行情居高不下。（記者顏宏駿攝）

    網紋洋香瓜是送禮佳品，行情居高不下。（記者顏宏駿攝）

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