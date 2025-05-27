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    端午連假國5易塞車時段出爐！ 高公局：行車時間恐達平常7倍

    國5大客車優先宣導圖。（圖由高公局提供）

    國5大客車優先宣導圖。（圖由高公局提供）

    2025/05/27 14:29

    〔記者吳亮儀／台北報導〕本週五（30日）起就是端午節3天連續假期，交通部高速公路局今天（27日）說明，研判端午節連假期間若天候良好，國5將出現往宜蘭的旅遊車潮，尖峰時段可能發生壅塞回堵，行車時間將可能達平常的5倍到7倍。

    今年清明節首日，國5雪山隧道南向交通量達5.13萬輛次，是歷史第4大量。高公局表示，因應連續假期規劃實施高乘載管制、匝道封閉、匝道儀控及多項大客車優先通行措施。預估搭乘大客車往返北宜可較自行開車節省30分鐘以上，建議用路人多搭乘大客車及台鐵等大眾運輸或改走替代道路。

    高公局依大數據資料研判，國5於端午節連假前一日9-24時、連假首日5-16時、第2日6-15時的南向南港系統至頭城，第2日11-24時、收假日9-22時之北向宜蘭至坪林路段，車速可能低於每小時40公里，行車時間（含匝道排隊等候）預估為平常的5-7倍。呼籲用路人可改駛替代道路，南向建議改走台9線或106乙，北向則建議改駛台9線，以避開大量車潮。

    因端午連假天候可能受梅雨影響，高公局提醒用路人出門前可利用高速公路1968App查詢即時天氣及國道路況，亦可至台鐵公司及公路局官方網站檢視鐵路及公路運行情形，妥為規劃行程。若仍要開車出門，務必妥為檢查車況。往返宜蘭建議避開尖峰時段及路段，適當選擇行車時間與路線。

    國5往返宜蘭（南向）替代道路圖。（圖由公局提供）

    國5往返宜蘭（南向）替代道路圖。（圖由公局提供）

    國5往返宜蘭（北向）替代道路圖。（圖由高公局提供）

    國5往返宜蘭（北向）替代道路圖。（圖由高公局提供）

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