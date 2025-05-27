開放非藥師經營中藥販賣 藥師公會第五次衝衛福部抗議

藥師們指出，從4月以來已連續五度發起抗爭，卻從未獲得衛福部正面回應。（藥師公會提供）

2025/05/27 14:27

〔記者吳亮儀／台北報導〕藥師公會全國聯合會今（27）日上午再度到衛福部前抗議開放非藥師經營中藥販賣業，痛批衛福部無視「藥事法」第103條落日條款的立法精神，於3月18日擅自發布違法解釋令，這已是藥師公會第五度抗爭行動，並在現場高舉標語，集體怒吼「藥事制度不能沉淪，衛福部長邱泰源必須下台」。

藥師公會今天指出，會帶「同胞鸚鵡」陪同抗議，象徵部長邱泰源每次面對外界質疑，只會「鸚鵡學舌」地重複空洞官話、毫無具體回應，令人痛心，更讓藥界與全民健康面臨雙重風險。

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藥師公會全聯會表示，藥師是全民用藥安全的守門員，任何開放非藥師專業人員販售中藥的政策，不僅違背「藥事法」制度，更危及藥品品質監管與民眾健康權益。黃金舜理事長認為，這不只是專業的問題，更是國人吃進肚子裡的問題，邱泰源部長圖謀部分無藥事人員資格，就讓法治與民眾用藥安全淪陷。

藥師們指出，從4月以來已連續五度發起抗爭，卻從未獲得衛福部正面回應，連基本的公開對話都被拒於門外，充分顯示衛福部對專業訴求的漠視與對民主程序的藐視。藥師公會全聯會表示，這是一場守護制度的戰爭，也是一場全民健康的保衛戰，如果衛福部仍一意孤行、護短卸責，藥界將全面升高抗爭行動，再多閃躲也阻擋不了怒火。

藥師公會全聯會嚴正表示，這是一場守護制度的戰爭，也是一場全民健康的保衛戰。（藥師公會提供）

黃金舜理事長特地請出「同胞鸚鵡」陪同抗議。（藥師公會提供）

不滿開放非藥師經營中藥販賣，藥師公會第五次衝衛福部抗議。（藥師公會提供）

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