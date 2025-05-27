為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    開放非藥師經營中藥販賣 藥師公會第五次衝衛福部抗議

    藥師們指出，從4月以來已連續五度發起抗爭，卻從未獲得衛福部正面回應。（藥師公會提供）

    藥師們指出，從4月以來已連續五度發起抗爭，卻從未獲得衛福部正面回應。（藥師公會提供）

    2025/05/27 14:27

    〔記者吳亮儀／台北報導〕藥師公會全國聯合會今（27）日上午再度到衛福部前抗議開放非藥師經營中藥販賣業，痛批衛福部無視「藥事法」第103條落日條款的立法精神，於3月18日擅自發布違法解釋令，這已是藥師公會第五度抗爭行動，並在現場高舉標語，集體怒吼「藥事制度不能沉淪，衛福部長邱泰源必須下台」。

    藥師公會今天指出，會帶「同胞鸚鵡」陪同抗議，象徵部長邱泰源每次面對外界質疑，只會「鸚鵡學舌」地重複空洞官話、毫無具體回應，令人痛心，更讓藥界與全民健康面臨雙重風險。

    藥師公會全聯會表示，藥師是全民用藥安全的守門員，任何開放非藥師專業人員販售中藥的政策，不僅違背「藥事法」制度，更危及藥品品質監管與民眾健康權益。黃金舜理事長認為，這不只是專業的問題，更是國人吃進肚子裡的問題，邱泰源部長圖謀部分無藥事人員資格，就讓法治與民眾用藥安全淪陷。

    藥師們指出，從4月以來已連續五度發起抗爭，卻從未獲得衛福部正面回應，連基本的公開對話都被拒於門外，充分顯示衛福部對專業訴求的漠視與對民主程序的藐視。藥師公會全聯會表示，這是一場守護制度的戰爭，也是一場全民健康的保衛戰，如果衛福部仍一意孤行、護短卸責，藥界將全面升高抗爭行動，再多閃躲也阻擋不了怒火。

    藥師公會全聯會嚴正表示，這是一場守護制度的戰爭，也是一場全民健康的保衛戰。（藥師公會提供）

    藥師公會全聯會嚴正表示，這是一場守護制度的戰爭，也是一場全民健康的保衛戰。（藥師公會提供）

    黃金舜理事長特地請出「同胞鸚鵡」陪同抗議。（藥師公會提供）

    黃金舜理事長特地請出「同胞鸚鵡」陪同抗議。（藥師公會提供）

    不滿開放非藥師經營中藥販賣，藥師公會第五次衝衛福部抗議。（藥師公會提供）

    不滿開放非藥師經營中藥販賣，藥師公會第五次衝衛福部抗議。（藥師公會提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播