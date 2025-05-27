汾陽居被爆因北士科被硬拆 蔡詩萍還原始末：兩地差很遠

台北市文化局長蔡詩萍受訪。（記者張嘉明攝）

2025/05/27 14:36

〔記者何玉華／台北報導〕輝達將落腳台北市北投士林科技園區（北士科）後，鄰近位於洲美的歷史建物「汾陽居」審議也被學者指控有「違法投票、技術性離席」的爭議，台北市文化局長蔡詩萍今（27日）到議會備詢前受訪還原始末，先強調「汾陽居」與輝達未來總部所在地（北士科）差得非常遠，並非在同一區塊；且當時的法律規定，市府官員出席文資審議不需要迴避，是2019年4月修法後才有「迴避」的規定。

蔡詩萍說，外界指「汾陽居」被誤拆、破壞，其實當時誤拆的部分在邊角上，並不嚴重，並非拆了以後就無法做文資的審議，之後文資再一次審議，確定沒有文資身份，邊角的拆掉並沒有影響到文資審議整體的判斷。他也說明，「汾陽居」當時不是古蹟，只是列冊，作為文資審議的順序依據；列冊也是不公開的，以避免被拆掉的道德風險。

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對於師大社教系兼任助理教授蕭文杰指調閱柯市府時代審議「汾陽居」的會議記錄、影像資訊後發現，市府未按照規定審議，導致「汾陽居」被拆除。蔡詩萍表示，關心文資的人可以有許多的聯想，但就他們查閱資料後還原事情的線性邏輯來看，兩者是沒有關聯的。

蕭文杰指出，汾陽居審議時，多數專家學者都支持保留，若依會議流程進行投票，照理應能保留，但當時與會但無投票權的民政局長藍世聰和文化局長鍾永豐竟默默離開會場，技術性離席導致流會。蔡詩萍回應說「誤會」，他表示，當天早上議會教育委員會開會，相關的首長都要到場，鍾永豐是一直等到最後第8個案子後，才離席要到教委會去。

至於被指參與三王宮審議的首長藍世聰、鍾永豐及副市長鄧家基、都發局長林洲民、工務局長彭振聲未利益迴避，蔡詩萍表示，當時的法令是合法的，是在之後有人告發，監察院調查後覺得相關首長對與自身相關的案情應該要迴避，文化部文資局才啟動修法要求迴避，這是2019年4月以後才有的新規定，現都照這個規定，但當年柯市府處理該案時是沒有這規定的，所以不能說違法。

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