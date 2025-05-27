加強都更中繼住宅供給 新北與租賃公會合作導入包租代管

新北市城鄉局與新北市租賃住宅服務商業同業公會合作導入包租代管，媒合更多民間租屋資源，提供住戶更多元彈性的安置選擇。（記者黃子暘攝）

2025/05/27 14:28

〔記者黃子暘／新北報導〕建物進行都市更新，完工之前「要住哪裡」是民眾需要考量的問題。新北市府城鄉發展局長黃國峰指出，市府自2019年起推動都更三箭，至今核准共1200案，拆遷戶數8000多戶，為滿足住戶在重建期間的租屋需求，市府5月初推出「中繼住宅政策」，協助弱勢住戶短期居住，並與新北市租賃住宅服務商業同業公會合作導入包租代管，媒合更多民間租屋資源，提供住戶更多元彈性的安置選擇。

黃國峰說，市府提供中繼住宅量能有限，為使租屋地點或申請資格方面能符合更多住戶需求，以提升政策彈性與實用性，市府與租賃公會今日簽署合作備忘錄，結合民間資源增加中繼住宅使用彈性及可近性。

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租賃公會理事長王則人表示，期待未來與市府的合作，也榮幸成為都更推手之一，公會將與新北市內各家的住宅租賃廠家合作，協助將租賃住宅資源與都更住戶有效媒合。

城鄉局補充，今日簽署備忘錄，也有新北市都市更新學會、新北市不動產公會、新北市建築師公會、新北市估價師公會、新北市地政士公會、新北市土木技師公會以及新北市結構技師公會等單位與會，這些單位協助市府推出協檢、建照預審機制，為協助推動都更的重要推手。

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