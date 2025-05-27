台鐵鐵路便當節6/6登場！ 首推限量商品、禮盒

「第10屆鐵路便當節」將在6月6日至9日在台北車站多功能展演廳登場。（圖由台鐵公司提供）

2025/05/27 14:16

〔記者吳亮儀／台北報導〕台鐵公司今天（27日）宣布，「第10屆鐵路便當節」將在6月6日至9日在台北車站多功能展演廳登場！台鐵也將在5月29日上午在台北車站1樓多功能展演廳舉辦鐵路便當節暨商品記者會，並精心規劃多款主題商品和多項59折起限量優惠。

台鐵公司表示，屆時不僅有來自日本的KATO動態模型、圓山阿立模型、童趣迴力車互動、列車積木展及火車扭蛋區，最特別是鐵魯及漢娜將的專屬拍貼機。

請繼續往下閱讀...

台鐵公司表示，這次鐵路便當節為了展現台灣在地文化，首次推出「絕配芭芒柳精釀啤酒」單瓶180元及禮盒組350元，將台鐵便當比喻為一場縮小版的「辦桌」，特別選用具台灣辦桌文化特色的芭樂、芒果與柳橙果汁，與麥芽香和啤酒花共同堆疊出層次豐富的精密口感，淡金色酒液和輕盈氣泡，帶來微醺愉悅。

展場中將提供試飲活動，只要憑身分證明文件（須滿18歲以上）及當日展場夢工場或台北啤酒工場櫃位消費明細或發票，不限金額即可試飲「台鐵訂製精釀啤酒-絕配芭芒柳口味」一杯。今年展場特別設置鐵魯及漢娜將的專屬拍貼機（100元/次），現場也推出多樣可愛活潑的周邊商品，有積木組、大頭吊飾及側背包，及實用的造型一卡通、收納袋、文件夾及茄芷袋。

而鐵道迷最關注的「微笑冠軍號」N規模型（內附精美序號卡，售價1萬3800元）也將在現場開賣。台鐵公司與交通部觀光署合作推出「2025微笑冠軍號」彩繪列車，以台鐵EMU800型電車塗裝，一起來為「Team TAIWAN」喝采，限量販售30組，每人每次限購2組。另外還有Team TAIWAN紀念章及不鏽鋼便當盒。

為了回饋忠實鐵道迷，展期間更推出限定系列滿額贈優惠，凡活動期間於展場櫃位消費KATO系列商品單筆消費滿5000元，即送限量御守（綠色/紅色車票，隨機出色）限量100組，模型玩家們絕對不能錯過！

風靡小資、網美界的「海風號」及「山嵐號」當然也不會缺席！從文創商品到居家小物，各項系列商品如造型積木組、一卡通、紙膠帶、資料夾、造型磁鐵、伸縮卡套、萬年曆、便當鋼盒、保溫提袋、造型地墊、收納箱椅，以及「海風號」標配的「馬卡龍」造型吊飾禮盒組及積木組，一應俱全！另外也有復古列車車款「莒光列車」及「藍皮列車」週邊商品，還重磅推出「列車陶瓷便當盒優惠組」原價998元，合購價只需799元，限量50組。

台鐵公司還特別針對台鐵會員推出獨享好康，首3日（6/6-6/8）消費滿399元，出示手機台鐵會員APP介面及當日消費發票即贈送精美小禮物1個，壓軸日（6/9）消費滿399元即加碼贈送精美小禮物2個!發票餘額不可累計，數量有限，贈完為止。其餘活動詳情請參考QR-Code商品DM。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法