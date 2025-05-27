終結5.5萬人1球場窘狀 竹北市動工新建2網球場

終結5.5萬人才有1面球場可用的悲劇，竹北市今天動土開工，正式在公25新建2面硬地網球場。（記者黃美珠攝）

2025/05/27 14:01

〔記者黃美珠／新竹報導〕新竹縣竹北市民超過22萬人，迄今卻只有4面網球場能打球，平均5.5萬人共用1面！竹北市公所為了終結這個「窘狀」，今天在占地約7600多平方公尺的公25公園開工，要用近3分之1的綠地，花180個工作天興建2面硬地網球場以紓解球友的需求。

竹北市長鄭朝方說，竹北市民超過22萬人卻僅有位於三民路的4面網球場可以打球，比例真的偏低和失衡。他計算起碼還要興建6面才能勉強符合球友們的運動需求。

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其中縣府已爭取到經費，將在竹北國民運動中心頂樓新建2面，竹北市公所在代表會支持下，花2300萬元決定在公25也蓋2面，剩下的2面，如果沒有意外，他評估會優先落腳在竹北的西區，以均衡東、西竹北的網球運動發展。

鄭朝方說，公25公園占地約7600多平方公尺，今天開工要蓋的2面硬地網球場占地約2000平方公尺，綠地讓地給球場，這是回歸公園「人本」、為人所用的概念。

這2面球場的設計導入「星際風」意象，會配備25格機車停車位、公廁、以及排水、照明等設施，便利球友們到此打球運動，預計明年第1季就能完工啟用。

鄭朝方不諱言，公25內綠蔭參天，裡面種的幾乎都是台灣原生樹種且生長良好。只是為了建置網球場，不得不將72棵台灣欒樹、落羽松、茄苳、樟樹、九芎、大花紫薇、無患子等移植去尖石，這是建設的必要之惡，但他們一定會妥適安排移植工作。

市代會主席林啟賢說，因應市民的運動需求，早在10幾年前、當時的市長楊敬賜就有要蓋網球場的聲音，也一度曾規劃在鳳岡、大義里一帶新建，如今公所用短短2年多的時間，包含規劃設計工作在內到今天正式開工，代表會樂見各種好的建設出現，且都會予以全力配合。

新竹縣竹北市公25公園因為要新建2面網球場，工程預定地上面臨移植的大樹，被圈上紅繩，準備讓地改植去尖石。（記者黃美珠攝）

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