宜蘭「螃蟹冒泡」傳戲水亂象 員山鄉公所籲遊客自律

「螃蟹冒泡」生態池禁止遊客進入。（記者王峻祺攝）

2025/05/27 14:05

〔記者王峻祺／宜蘭報導〕宜蘭縣地底湧泉豐富，其中員山鄉知名景點「螃蟹冒泡」，因泉水清澈又冰涼，成為盛夏消暑勝地，不過近日傳出戲水亂象，有民眾在湧泉出口洗菜、洗衣，甚至帶狗下水，生態池也遭闖入，主管機關員山鄉公所表示，已張貼告示加強宣導，呼籲遊客自律、發揮公德心。

「螃蟹冒泡」為當地免費戲水區，現有2個戲水池、1個生態池及可供專門洗滌的洗滌池，入夏後假日時常湧入大批遊客，人潮絡繹不絕，不過卻有部分遊客不守規矩，在湧泉上游洗衣、洗菜，有飼主還帶家犬下水沁涼，讓戲水遊客抨擊水質已遭污染，相當不妥。

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員山鄉公所表示，現場均有張貼相關告示呼籲民眾自律，目前也多增加5張「本場域禁止寵物入池戲水」公告加強宣道，希望遊客發揮公德心，一起守護得來不易的天然戲水資源，為迎接端午連假遊客潮，上月也接續清理池內青苔，割除附近雜草，近日也完成更換燈泡等設施，提供更好的戲水環境。

鄉公所指出，戲水池內均有鋪設碎沙石，避免民眾滑倒，生態池部分主要以觀察生態為主，請遊客切勿進入，主要戲水區域集中在中間2池，各池魚蝦生態豐富，每天均會派員維護管理，並有志工協助撿拾垃圾，現場也有設置監視器監控，維護民眾安全。

另外，由農田水利署管理的員山阿蘭城湧泉也相當知名，不過當地水利設施，已經不開放民眾下水遊玩，現場雖封閉，但因留有盥洗區、階梯等，還是有部分民眾無視禁令下水，相關單位表示會強化宣導，籲請民眾遵守公告。

「螃蟹冒泡」戲水區目前也多增加5張「本場域禁止寵物入池戲水」公告加強宣導，員山鄉公所希望遊客發揮公德心。（記者王峻祺攝）

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