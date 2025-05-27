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    他不解日本「1便利機台」台灣為何不引進？ 掀起一票人熱議

    一名網友PO文分享，自己在近期首度去日本旅遊，注意到當地超商都有設置「自動找零機」，認為這種機台十分便利，也好奇「台灣為何不引進？」，貼文一出，立即掀起熱烈討論。示意圖，圖與新聞事件無關。（資料照，路透）

    一名網友PO文分享，自己在近期首度去日本旅遊，注意到當地超商都有設置「自動找零機」，認為這種機台十分便利，也好奇「台灣為何不引進？」，貼文一出，立即掀起熱烈討論。示意圖，圖與新聞事件無關。（資料照，路透）

    2025/05/27 15:02

    郭顏慧／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕許多台灣人喜歡去日本旅遊，並在回國後分享所見所聞。一名網友PO文分享，自己在近期首度去日本旅遊，注意到當地超商都有設置「自動找零機」，認為這種機台十分便利，也好奇「台灣為何不引進？」，貼文一出，立即掀起熱烈討論，有人認為是國人消費支付方式不同，也有人吐槽是店家為解省成本導致。

    一名男網友25日在Dcard以「台灣為何不引進日本那樣的自動找零機」為題PO文，透露自己第一次前往日本旅遊，在當地超商買東西時，發現他們結帳都使用一台「很瞎趴」（台語，有帥氣、搶眼、時髦等含意）的結帳機，店員負責掃描商品，顧客只需自己往機台裡面丟錢就好，對此忍不住大讚，「一整個超方便。」

    原PO指出，因為台灣銀行只能兌換1萬日幣（約新台幣2126元），如果要萬以下的，就要臨櫃，然後還要收手續費，所以身上全部都大張的日鈔，「起初想到拿著1萬去超商買水，就覺得壓力有點大，沒想到是這種機台，一整個覺得超輕鬆自在，所以台灣沒有引進這種機台？是有啥緣故嗎？」

    該文曝光後，網友紛紛表示，「因為人工比機器還便宜」、「超商店員萬能又便宜，為何要去投資這麼貴的機器」、「認真回，你可以在超商觀察看看，很多人連電子支付都不會，什麼都要叫店員幫忙」、「自動找零的影子就只有販賣機和停車收費機看得到。台灣不是做不到，我覺得應該是沒有廠商願意做」、「台灣連電子支付都不普及了，怎麼可能再搞一個找零錢機，再來台灣慣老闆太多了，絕對不可能讓員工閒下來的」。

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