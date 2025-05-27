捍衛高雄機場載客權益 逾百輛小黃預計5/28「繞行參觀」

高雄國際機場禁止非排班計程車進入載客，引發爭議。（記者洪定宏攝）

2025/05/27 14:25

〔記者洪定宏／高雄報導〕高雄國際機場禁止非排班計程車進入搭載預約乘客，許多司機被警方開罰單引發眾怒，高雄、台南、屏東計程車業者今年1月5日集結抗議，當時民航局承諾研議解套，但至今仍無下文，再度引發不滿，預計5月28日下午4點至6點要「繞行機場參觀」，據傳將有超過百輛計程車到場。

不過，屏東市計程車客運商業同業公會理事長林沛立解釋，這次「繞行參觀」活動跟屏東、高雄、台南的公會無關，純粹由司機在群組討論、發動，沒有所謂「發起人」。

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據了解，從宣傳圖卡可知，非高雄機場排班的司機不滿「被限制進場載客」、「被無視的生計」、「被官僚踐踏的尊嚴」、「忽視乘客搭車權益」，所以他們「不再沉默」，要「一起站出來，捍衛機場接班權益」。

非高雄機場排班的司機強調，「我們是合法計程車司機，卻因法規老舊，被機場當作違法看待」、「我們不是低人一等的司機，我們是家庭的經濟支柱」，指控「修法跳票、公聽會拖延」。

高雄市小港分局及航警局高雄分局指出，未接獲集會申請，但當天會派員維持交通秩序，若有安全疑慮，會先勸導駛離，嚴重影響交通安全就會落實取締。

民航局主任秘書楊國峯今年5月5日到高雄機場視察時曾表示，將針對一般計程車與多元計程車是否可進入機場載客問題，與各方共同研商可行方案，目前仍依現行規定禁止非排班計程車載客；高雄機場今天補充指出，目前還沒有得到要開會的消息。

捍衛高雄機場接班權益，逾百輛計程車5/28要「繞行參觀」。（讀者提供）

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