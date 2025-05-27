澎湖花火節預訂機票「客滿」實際搭機卻是「空位」多多

楊曜花火節施放日搭乘飛機回澎，仍有許多空位。（楊曜提供）

2025/05/27 13:21

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕每年澎湖國際海上花火節施放期間，都是一票難求，今年卻出現奇特景象，航空公司訂位系統顯示都「客滿」，但實際搭乘卻仍有許多「空位」，立委楊曜提出警訊，現況反映出航空業者慘狀，澎湖旅遊業者更是重災戶，並提出解決方案，向澎湖民眾徵求意見，大家集思廣益改善機位問題。

昨（26日）是花火節升空，又有無人機秀助陣，照往年慣例澎湖空運機票一票難求，但楊曜在立法院開完會，搭乘晚班A321回澎，全班乘客僅80人，而昨日高雄飛澎湖的航班訂位系統顯示已無空位，但是中午前就已經有約60名乘客在現場補上機位。這種訂到機位的人不搭機不退票，真正有搭機需求的人卻必須現場候補，碰運氣的情況經常發生。

請繼續往下閱讀...

楊曜認真思考解決方案，提出如果在原訂搭機的3、5天前，不辦理退票或更改日期，必須被扣票價一定比率的手續費，應該可以稍稍改善這種訂位全日客滿，1天卻可以候補上百人，每班飛航班機尚有空位的常態性困境。澎湖民眾可以接受這個方案嗎？

楊曜表示，雖然很常抨擊航空公司的各項缺失，但是國內航線經營不易絕對是個事實。由星宇航空不願投入國內市場，就知道這是件苦差事了。國內航空票價除燃油價格採浮動機制外，其餘人事、維修及管銷的成本計算，在陳雪生和楊曜要求下，已經20年沒調整過了。

以往澎湖國際海上花火節施放，空運機位都一票難求。（澎湖縣政府提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法