護川20年 台南「小台江」親師生藝起策展

安南區海佃國小「小台江」於學校圖書室舉辦「愛鄉護水．小台江啟航20週年」特展，副市長趙卿惠到場勉勵學子。（記者王姝琇攝）

2025/05/27 13:20

〔記者王姝琇／台南報導〕海佃國小「小台江」河流讀書會今年屆滿20週年，親師生整理出20年來守護河川的「教與學」故事，即日起至暑假期間，於學校圖書室舉辦「愛鄉護水．小台江啟航20週年」特展，副市長趙卿惠特地到場勉勵學子。

曾獲全國推動環保有功社團的「小台江」河流讀書會，倡議從小陪伴孩子走讀家鄉河川，培養學生具行動學習、調查研究、獨立思考、寫作發表、公民參與的素養，營造永續未來的生活家園，開創台南市國小校園守護河川環保風氣，今年適逢屆滿20週年，特別舉辦「愛鄉護水．小台江啟航20週年」特展。

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此次特展由引水人陳彤羚、張小秋、鄭金春，帶領親師生收集20年來的學習筆記與教案、錄製小台江特展Podcast，再以環保工藝進行策展，「藝」起敘說愛鄉護水20年的故事，展現守護嘉南大圳、台江百里溪行、百里山行、以及倡議山海圳國家綠道等公民學習行動歷程，見證台江河川從髒污逐漸變乾淨的環境治理歷史。

校長郭芳朱表示，小台江透過以河為師的理念，帶領學生認識台江家鄉，20年來一步一腳印走得非常踏實，海佃國小也將河流課程納入校本課程，希望海佃國小每位小朋友都能參與，成為愛鄉護水的種子，此次特展希望整理過去、眺望未來。

趙卿惠勉勵小台江親師生表示，從守護河川到倡議山海圳國家綠道，小台江親師生為這塊土地做了那麼多的事，令人感動。這場特展，就如同一顆愛鄉護水種子，種在我們心中，慢慢長成大樹陪伴我們一生，認識故鄉，為故鄉努力，讓故鄉變得更美好，就像台江人的拚鬥精神，努力克服困境，開創人與自然共存共榮的未來。

小台江畢業水手田晨恩則說，4年級時加入小台江，每週都會到嘉南大圳淨堤、做水質檢測，印象最深刻的是青春伴行與台江水日，以步行和騎單車感受家鄉的美，一開始覺得自己做不到，最後卻成功完成這兩項挑戰，「原來我也可以辦得到！」

田晨恩表示，小台江社團是個十分有意義的社團，深刻體驗到「一個人的聲音很薄弱，可是一群人一起吼就會很有力量，堅持做對的事，直到聲音被聽見！」希望有更多人可以參加小台江活動，大家一起愛鄉護水。

海佃國小「小台江」即日起至暑假期間，於學校圖書室舉辦「愛鄉護水．小台江啟航20週年」特展。（記者王姝琇攝）

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