金杯獎咖啡賽 5/28~6/26開放報名

第8屆金杯獎咖啡競賽5月28日起開放報名。（記者董冠怡攝）

2025/05/27 13:08

〔記者董冠怡／台北報導〕第8屆金杯獎咖啡競賽5月28日起開放報名至6月26日，分成手工濾杯、義式咖啡、耳掛非洲、耳掛美洲、耳掛台灣、咖啡烘豆組，今年另增手工虹吸、手工無限組，共計8大類，8月22日至24日在台北中山堂登場，活動也會串聯高峰論壇、數位咖啡市集與頒獎晚會，打造「咖啡首都」。

台北精品咖啡商業發展協會（TSCA）理事長張文蔚今於「咖啡首都·金杯盛典」啟動記者會中表示，5大活動亮點包含持續導入人工智慧（AI）評鑑系統，確保賽事透明與公平；咖啡人年度競技盛會，規劃手沖、虹吸、濾掛、義式、無限制手沖及烘豆賽，可獲北市府、協會雙認證。

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3場高峰論壇，由產、學人士演講對談，聚焦環境資源、品牌創業經驗和冠軍之路分享。第四為設置數位咖啡市集，透過互動科技、導構平台與市集活動，彙集多間咖啡品牌深入民眾的日常生活；金杯頒獎晚會表彰優秀咖啡館和咖啡師的貢獻。

市府產業發展局長陳俊安指出，北市雖無生產咖啡，但咖啡消耗量高，根據統計，全國有營利事業登記的咖啡店計4912家，其中台北市佔2成達1030家，全國咖啡營業額今年至3月，北市也佔了23%，而且還有日式、美式、法式、韓式等風格多元，適合發展咖啡文化，同時兼具市場潛力。

協助台灣與中美洲邦交國貿易往來的中美洲經貿辦事處（CATO）主任徐韶慧提到，這次比賽用豆來自瓜地馬拉，從2001年起，CATO每年都會組團至中美洲地區採購生豆，今年也剛從瓜地馬拉返台，此次採購量多達41.8個貨櫃，相當於68萬9700公斤的咖啡豆、總值633萬美金（約1億9078萬元），從1杯咖啡開始，促進彼此交流、提高能見度，讓台灣人更認識瓜地馬拉、中美洲，也讓世界看見台灣在咖啡版圖中扮演的要角。

先前曾於手工、義式組雙雙獲獎的九日咖啡，以自身經驗提醒參賽者，若想得獎，穩定性非常重要，部分選手平時練習時，可以發揮得很好，不過一旦站上賽場，情況瞬息萬變，考驗臨場反應能力，例如場下練習用水，可能與主辦單位指定不同，水質的硬度也會影響咖啡的香氣與口感。

台北精品咖啡商業發展協會（TSCA）理事長張文蔚（左三）於「咖啡首都·金杯盛典」啟動記者會中表示，活動有5大亮點。（記者董冠怡攝）

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