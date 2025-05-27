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    遭好兄弟懲罰？台積電嘉義廠詭譎工安意外頻傳 下週將辦祈安法會

    台積電嘉義科學園區先進封裝廠（CoWoS）趕工中。（記者蔡宗勳攝）

    台積電嘉義科學園區先進封裝廠（CoWoS）趕工中。（記者蔡宗勳攝）

    2025/05/27 14:19

    〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕工程如火如荼進行中的台積電嘉義科學園區先進封裝廠（CoWoS），近期工安連環爆，光最近幾天就釀1死2重傷，據不便具名人士指出，由於這幾起重大工安意外發生的很莫名其妙，搞著人心惶惶，擔心成為下一個受害者，據了解，工程高層已決定舉辦祈安法會來消災解厄，祈求所有的不順到此為止。

    台積電嘉科廠工地昨上午執行設備移入作業，吊車在工地外牆平台吊掛變壓器，再由堆高機搬運，疑因變壓器未放置在正中央，致重心不穩往側邊倒塌，變壓器傾倒壓到1名工人，該工人當場失去呼吸心跳，經救護車送醫搶救仍宣告不治。

    另同廠房20日1名外牆作業時，有位工人不慎從4層樓高的鷹架墜落，送醫急救雖搶回一命，但可能半身不遂。

    另前幾天發生一件更詭譎的工安意外，有位工人蹲在路旁休息時，疑因腳麻就將腳伸直，結果被經過的堆高機輾過，致小腿粉碎性骨折，由於這起意外太離奇，工區議論紛紛，有人稱「是遭到好兄弟懲罰」。

    據了解，台積電先進封裝廠開工以來，雖發生過好幾起工安意外，但沒有最近幾天的密集且詭異，不禁質疑是否工地遺址挖掘之後，由於沒有好好跟先人致意，現在好兄弟、好姊妹來示警了，也因為工安原因不太尋常，承包廠商已決定在下個星期舉辦法會來祈福。

    興建中的台積電嘉義科學園區先進封裝廠發生多起詭譎工安意外。（記者蔡宗勳攝）

    興建中的台積電嘉義科學園區先進封裝廠發生多起詭譎工安意外。（記者蔡宗勳攝）

    興建中的台積電嘉義科學園區先進封裝廠發生多起詭譎工安意外。（記者蔡宗勳攝）

    興建中的台積電嘉義科學園區先進封裝廠發生多起詭譎工安意外。（記者蔡宗勳攝）

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