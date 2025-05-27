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    家長控新北某國小老師涉不當管教 校方：下學期將更換班導

    任職新北市某國小男老師疑似對學生肢體暴力，學校回應第一時間啟動相關程序，並將老師調離現職。示意圖。（資料照，記者陳奕劭攝）

    任職新北市某國小男老師疑似對學生肢體暴力，學校回應第一時間啟動相關程序，並將老師調離現職。示意圖。（資料照，記者陳奕劭攝）

    2025/05/27 14:03

    〔記者陳奕劭／新北報導〕任教新北市某國小五年級的郭姓男老師遭家長控訴不當管教，疑似對學生肢體暴力，導致學生受到心理陰影。校長回應，郭老師自承踢桌子，也承認拉學生導致跌倒，他對自己沒忍住脾氣感到遺憾，已和學生家長公開道歉。校方已完成校安通報、召開校事會議，並將老師調離現職，後續視調查結果依規辦理。

    家長向媒體投訴，郭姓老師上學期對學生肢體暴力，曾對學生書本敲頭、手掌打頭、將課本丟在地上，也曾經拉學生手臂，導致學生跌倒在地上。有學生5月23日因為桌上的筆被電風扇吹到地上，彎腰撿拾時郭姓老師竟到台下踢學生桌子導致受傷，導致學童產生心理陰影。

    對此，該校校長回應，經校方初步調查，郭姓老師坦承，因看見學童撿筆一時沒忍住脾氣，於是怒踢學生的桌子，但他不知會讓學生受傷，對於自己的所為感到遺憾；另郭師也坦承曾用手拉過學生導致跌倒，已向學生和家長公開道歉。

    校長指出，事發後，郭姓老師情緒低落，已向學校告假，目前已啟動校安機制，將先把老師調離原班級導師與授課職務，由其他科任老師接任班導，由於郭老師向學校表達不願續帶此班，下學期會再更換新的班導，輔導室也介入關懷學生情緒。

    校長說明，學校第一時間已完成校安通報，並聯繫家長與老師，說明後續處理程序，下星期將召開校事會議、成立調查小組，後續依調查結果，照相關規定處理。

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