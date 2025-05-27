「誠品生活台南」明營運 台南釋出空地停車

位在南區的「誠品生活台南」，明（28）日起試營運。（記者洪瑞琴攝）

2025/05/27 14:09

〔記者洪瑞琴／台南報導〕趕在端午連續假期到來，「誠品生活台南」將於明（28）日開始試營運，預期試營運期間將會吸引大量人潮、車潮，再度考驗南市交通應變，減少道路壅塞。

南市交通局長王銘德表示，進出園區主要道路為台17線，已於去年底完成台17線路廊沿線附加式左轉車道設置，在新興路、新和東路上2處的左轉車道，可有效紓解經台17線轉向進場車流。

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園區北側新興路往東亦增設左轉車道以避免新興路受轉向車輛影響而回堵，園區南側中華西路一段70巷則重新調整車道配置，往西方向多增設1車道，車道重新調整與規劃對於離場車輛疏解效率可達到加乘效果。

交通局表示，在調整車道後，為避免左轉進、離場車輛影響道路安全與順暢，目前已將該路段上全線以軟質彈性桿阻隔，同時中華西路一段70巷與新建路口禁止迴轉，進場車輛優先經由新興路或新和東路轉新建路再往中華西路一段70巷進場。

王銘德指出，開發單位規劃之初，即要求在停車空間、商場進出動線及周邊人行設施等，都要依照開發規模納入承諾改善事項，特別在停車供給上除了商場內汽車430席及機車481席外，另請開發單位先釋出未來3期開發空地，額外提供70席汽車及210席機車停車空間，另周邊公、民營停車場有800餘席汽車停車格位，應可滿足未來正式開幕營運的停車需求。

王銘德強調，市長黃偉哲就任以來「拚經濟」一直是首要施政重點，誠品的進駐有望帶來商業人潮，活絡南區與安平區商圈，但交通考驗也隨之而來，因此特別要求提早規畫周邊交通動線。

交通局表示，民眾可以搭乘大台南公車為優先選擇，周邊有6條路線行經，每天可提供超過240班次往返，可省去尋找車位、排隊進、離場等候時間。

因應「誠品生活台南」營運，周邊交通動線及早規劃調整。（記者洪瑞琴攝）

「誠品台南生活」明營運，交通局提早規劃行車動線。（圖由南市交通局提供）

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