聲東擊西還是分散聲量？彰化火化場說明會今天下午南北同步登場

彰化縣政府去年公告選址芳苑鄉草湖村設置「生命園區」，去年說明會也因抗爭未能順利召開，縣府今年再接再厲，今天下午分頭在彰化市與芳苑鄉同步舉辦說明會，爭取支持。（記者張聰秋攝）

2025/05/27 12:55

〔記者張聰秋／彰化報導〕彰化縣是全台唯一沒有火化場的縣市，縣府去年選定芳苑鄉草湖村一塊地作為「生命園區」設置地點，引發地方強烈反彈。原本要舉辦的說明會也因此遭抗議被迫取消或不歡而散。不過縣府並未放棄，今天下午1點半將同步在芳苑與彰化市兩地舉行說明會，卻再度被質疑「聲東擊西」、「分散地方反對聲音」。

這次說明會地點選在芳苑福海宮和彰化市原住民生活館，並未設在火化場預定地附近，引發當地居民不滿。反火葬場自救會痛批縣府規劃不接地氣，根本沒誠意與在地溝通。自救會表示，從預定地前往福海宮還要騎機車15分鐘、8.9公里，若要到彰化市更得花上一小時，讓人質疑縣府是在繞過在地人、對外營造支持假象。

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自救會也在今天大動員，預計將有500人分頭前往兩個會場抗議，自救會表明他們已經獲得多位地方民代聲援。自救會強調「彰化不需要火化場」、「拒絕肺癌熱區」，怒斥縣府已擁有全台最多焚化爐，卻又要加上火化設施，是對在地人的雙重傷害。

自救會指出，彰化市空氣品質多年來全台倒數，肺癌發生率也居高不下，既然火化場可跨縣市使用，「為何不能多等一下送到外縣市？」、「為何非得設在我們家門口？」

彰化縣是全台唯一沒有火化場的縣市，縣府一直希望能在縣內建造現代化的生命園區。（記者張聰秋攝）

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