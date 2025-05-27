台中大肚山飆車擾民 5月攔獲上千起「炸街車」

烏日警方會同監理所、環保局攔查「炸街車」。（圖由讀者提供）

2025/05/27 13:01

〔記者黃旭磊／台中報導〕龍井區遊園南路位於大肚山區，深夜常有飆車「炸街猴」呼嘯擾民，5月至今，警方會同監理所、環保局攔查上傳至環境部噪音車檢舉網站，通報件數計有1164件，其中舉發26件機車改裝排氣管，居民抱怨「炸街車」躍升為台中民怨之首，警方啟動專案持續精準攔查。

烏日警分局今表示，會同交通部台中區監理所及台中市環保局，於遊園南路設置機動攔查站，23日1晚就攔獲8輛疑似改裝汽機車，而5月至今上傳1164件疑似噪音車違規紀錄，其中多輛機車購買合格認證排氣管再進行2次改裝，將依噪音管制法開罰10800元並召回違規車輛檢驗，駕駛短期內不得再開車。

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根據警方調查，「炸街車」讓烏日、南屯等大肚山沿線居民抱怨連連，南屯於5月1個晚上攔獲11輛超跑、汽機車疑改裝超標，依噪音管制法裁罰10800元，而北屯東山路、環中路、松竹路等重要幹道，西屯僑大路水湳經貿園區一帶，深夜常有飆車呼嘯擾人清夢。

烏日分局長劉雲鵬表示，為展現防制危險駕車決心，「環警監聯合稽查」持續在大肚山區攔停改裝噪音車輛，針對轄內啟動「靜城專案」，再過3天就是端午連假，深夜規劃夜間強化防制危險駕車專案，杜絕違法改裝車輛惱人噪音，起獲違法將依噪音管制法及空氣汙染防制法開罰。

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