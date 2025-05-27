捷運環狀線板橋站新增出入口動土 預定2027完工

捷運環狀線板橋站在板橋車站「東一門」外新增出入口，未來轉乘捷運板南線、台鐵、高鐵都更方便。（記者黃子暘攝）

2025/05/27 12:49

〔記者黃子暘／新北報導〕新北市板橋車站4鐵（台鐵、高鐵、捷運板南線、環狀線）共構，但捷運板南線想轉乘環狀線板橋站需步行一大段距離，除了不便，外地乘客也容易迷路，新北市捷運局推動環狀線板橋站新增出入口，統包工程今（27）日舉行動土典禮。新北市長侯友宜表示，工程預計2027年完工，可將原本12分鐘步行距離縮短到5分鐘，預估每月有100萬人次受益。

侯友宜指出，新北環狀線通車以來已經成為民眾重要通勤路線，每月總旅運量已達170多萬人次，未來環狀線北環段、東環段完工通車，勢必再帶動新北環狀線運量增長，改善轉乘動線刻不容緩，其中板橋站是新北市交通樞紐，4鐵共構之餘也鄰近轉運站、公車站，為使乘客更加便利，新設出入口將設於板橋車站「東一門」站外，乘客能搭電梯、電扶梯及樓梯往上，直達環狀線板橋站月台層，轉乘動線更直覺、快速。

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侯友宜說，原先新增出入口用地涉及多單位持分以及管線障礙、台高鐵機房等設施，協調難度高，經與台鐵及相關單位協商，成功在今年2月取得共識、排除障礙；待新設出入口完工後，目前轉乘板南線約12分鐘可縮短成5分鐘，轉乘台鐵、高鐵需約8分鐘，也將縮短至4分鐘。

新北市捷運局長李政安補充，新增出入口為地面型3層樓建築，設有上下行電扶梯各1座、無障礙電梯、樓梯，並設置售票機、驗票閘門、旅客資訊服務處及商業空間，未來會搭配明確指引標示與無障礙動線設計。

除板橋站，板南線新埔站、環狀線新埔民生站轉乘也有一段距離，民眾關心是否有相關改善計劃？侯友宜表示，所有的路線都會再做詳細盤檢，當年在台北捷運工程局施工過程未克服的部分，新北市府來逐一克服，就像板橋站新增出入口即是一例，未來不僅侷限於環狀線，現在新北興建中的所有線路，都會逐一、詳細做好規劃。

市議員江怡臻表示，環狀線板橋站是大站，便利的轉乘動線就能省下民眾更多的時間，肯定市府克服許多規劃困難，盼經費順利到位，工程如期如質完工；新北捷運網越來越綿密，未來捷運三鶯線、萬大線可能也會遇到隨著時空環境改變，需新增出入口的狀況，盼市府適時調整，持續回應民意需求。

市議員張嘉玲指出，肯定新增出入口縮短轉乘步行時間，有助於提升民眾利用大眾運輸意願；興建中的萬大中和樹林線將與環狀線中和站轉乘，她在附近爭取設置YouBike站，呼籲市府重視捷運站間的YouBike轉乘便利性，此外，正在交通部審議中的泰山板橋輕軌有一站鄰近萬大中和樹林線莒光站，據她所知現行規劃與莒光站有些距離，盼轉乘銜接可以加強，盡量避免讓轉乘旅客日曬雨淋。

捷運環狀線板橋站新增出入口，新北市長侯友宜（前排中）強調，新設出入口完工後，原本轉乘板南線約12分鐘可縮短成5分鐘，轉乘台鐵、高鐵原需約8分鐘，也將縮短至4分鐘。（記者黃子暘攝）

捷運環狀線板橋站在板橋車站「東一門」外新增出入口，未來轉乘捷運板南線、台鐵、高鐵都更方便。（記者黃子暘攝）

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