國教盟籲積極落實安全通學區 限制校園周邊車速30公里以下

全國家長教育志工聯盟、台灣魯冰花教育智庫等民間團體今天在立法院召開「重罰並防止學校週遭危險駕駛」記者會。（記者李文馨攝）

2025/05/27 13:11

〔記者李文馨／台北報導〕近期發生學童通學途中遭遇重大交通事故造成傷亡，多個家長團體今天在立法院召開記者會，呼籲政府應重罰駕駛並防止學區的危險駕駛。國教行動聯盟則主張應積極落實安全通學區，將校園周邊的安全設施法制化、嚴格限制校園周邊道路車速20至30公里，同時將導護制度及接送區配置要納入教育主管機關的規範。

全國家長教育志工聯盟、台灣魯冰花教育智庫、國教行動聯盟、赤子心教育基金會、台北市家長會長團體協會、高雄市家長教育志工協會等民團今天在立法院召開「重罰並防止學校週遭危險駕駛」記者會。

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全國家長教育志工聯盟理事長徐巨龍表示，對於近期台灣重大交通事故，他們尊重司法調查，但呼籲應對駕駛重罰；他以台北肇事駕駛為例，當事人過去多次無照駕駛，且使用公司車，公司也應承擔相關責任，盼中央機關及立委協助修法。

徐巨龍也說，教育部及各縣市政府應全面檢視交通導引環境和硬體設施是否完善，此次發生事故皆為寬大路口，缺乏有效的阻卻措施，建議應設置新型減速板，可邀請交通專家學者會勘設置；最後，他認為最遺憾的是，事故發生後肇事者、其家人無人出面道歉，這對家屬情何以堪。

台北市家長會長協會監事長王祺指出，這次現象凸顯的問題是，交通主管機關對於駕駛人的定期檢查、駕駛資格檢驗稍有不足，如駕駛從來沒有駕照卻已經開了很長一段時間，而高齡駕駛的問題也應被重視，呼籲交通部重新檢視法令面，該加強的要加強，該重罰的要重罰。

國教行動聯盟監事駱怡汝則主張積極落實安全通學區（Safe School Zone）的交通安全概念。她說，第一，校園周邊的安全設施應法制化，強制設置實體人行道、防護欄、庇護島及減速帶等設施，同時確立上下學時段人車分流，確保每位駕駛人明確認知此區路段需要特別謹慎通行。

駱怡汝指出，第二，通學路線與學校周邊道路車速要嚴格限制在20至30公里，並透過智慧監控警示設備、即時速率顯示器、AI辨識監視系統及即時警示燈號，有效提醒及管制駕駛行為；第三，導護制度及接送區配置要全面納入教育主管機關的正式規範，各項區域要依規定劃設，並配置專職導護或協調警力資源，避免執行上有落差。

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