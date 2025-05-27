鵝～！彰化8鵝結伴趴趴走還逆向狂奔 車輛全禮讓駕駛笑翻

8隻鵝大街趴趴走模樣超萌，車輛全停禮讓駕駛笑翻。（圖由民眾提供）

2025/05/27 12:29

〔記者湯世名／彰化報導〕彰化市中華西路巷弄今天（27日）突然竄出8隻鵝，不僅集體靠邊走，還不時漫步橫越馬路或逆向跑步，讓開車趕上班的駕駛全都停車，禮讓鵝群過馬路，超萌模樣讓駕駛笑翻；影片PO網相當吸睛，網友笑稱是誰家的鵝集體離家出走？還有人戲稱是「燒鵝店鵝群大逃亡」？

彰化市中華西路今天上午罕見出現8隻鵝，在馬路齊步走，引起民眾好奇圍觀。鵝群扭著屁股，伸長著脖子，左看、右看，搖搖晃晃齊步走逛大街，遇到車輛時還不疾不徐漫步，開車或騎車趕著上班的駕駛紛紛停車，禮讓鵝群過馬路。

請繼續往下閱讀...

鵝群過馬路後還會靠邊走，讓目擊的用路人全都笑翻，待鵝群走到路邊後車輛才啟動離開；緊接著有人看到鵝群在中華西路上逆向奔跑，一路往國道1號彰化交流道方向跑去，汽車、機車駕駛人全都自動閃避，直呼這群鵝也太可愛了。

有網友說，這群鵝是從燒鵝店逃出來的嗎？現在土鵝身價很高，下場恐怕會成為桌上佳餚；鵝子集體離家出走，是在抗議嗎？趕快回家太危險了，馬路如虎口喔！

8隻鵝大街趴趴走模樣超萌。（圖由民眾提供）

8隻鵝大街集體逆向奔跑模樣超萌。（圖由民眾提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法