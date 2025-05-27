梅雨季最強鋒面來襲！週四全台炸裂 雨勢「紫爆」區曝光

歐洲模式最新雨區模擬顯示這波梅雨全台降雨情形。（圖擷自臉書「台灣颱風論壇｜天氣特急」）

2025/05/27 13:08

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕今年梅雨季至今最強鋒面接近，明（28日）午後各地降雨增多，預估週四（29日）中北部將有短時豪雨及強陣風，最新歐洲模式揭全台降雨狀況，其中北部以及南部山區雨量恐達「紫爆」等級。

臉書粉專「台灣颱風論壇─天氣特急」表示，明後兩天（28、29日）梅雨鋒面將與西南季風結合，帶來明顯且持續的降雨，其中週四為本輪降雨高峰，北部、中部、南部山區須特別留意強降雨、雷擊、強風等劇烈天氣。

請繼續往下閱讀...

歐洲模式最新雨區模擬顯示，包含中部以北、宜花、南部山區遍地紅紫，顯示降雨強度大，其中新北山區、桃竹苗、高雄山區累積雨量恐達「紫爆」等級，須嚴加防範。

「天氣風險 WeatherRisk」也提醒，這波鋒面是梅雨季最強鋒面，中北部週四清晨起雨勢漸強，伴隨短時豪雨及強陣風，午後降溫明顯，各地有大雨機會；對流移入時有短時強降雨及瞬間強陣風發生，上班時間雨勢明顯，注意強降雨、強風及雷擊機會，民眾外出定要帶傘，路上有積淹水機會，天雨路滑行車請小心駕駛。

預估週五（30）凌晨鋒面就會離開，降雨由北而南逐步趨緩，天氣漸漸恢復穩定，端午連假全台好天氣。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法