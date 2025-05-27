為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    梅雨季最強鋒面來襲！週四全台炸裂 雨勢「紫爆」區曝光

    歐洲模式最新雨區模擬顯示這波梅雨全台降雨情形。（圖擷自臉書「台灣颱風論壇｜天氣特急」）

    歐洲模式最新雨區模擬顯示這波梅雨全台降雨情形。（圖擷自臉書「台灣颱風論壇｜天氣特急」）

    2025/05/27 13:08

    郭顏慧／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕今年梅雨季至今最強鋒面接近，明（28日）午後各地降雨增多，預估週四（29日）中北部將有短時豪雨及強陣風，最新歐洲模式揭全台降雨狀況，其中北部以及南部山區雨量恐達「紫爆」等級。

    臉書粉專「台灣颱風論壇─天氣特急」表示，明後兩天（28、29日）梅雨鋒面將與西南季風結合，帶來明顯且持續的降雨，其中週四為本輪降雨高峰，北部、中部、南部山區須特別留意強降雨、雷擊、強風等劇烈天氣。

    歐洲模式最新雨區模擬顯示，包含中部以北、宜花、南部山區遍地紅紫，顯示降雨強度大，其中新北山區、桃竹苗、高雄山區累積雨量恐達「紫爆」等級，須嚴加防範。

    「天氣風險 WeatherRisk」也提醒，這波鋒面是梅雨季最強鋒面，中北部週四清晨起雨勢漸強，伴隨短時豪雨及強陣風，午後降溫明顯，各地有大雨機會；對流移入時有短時強降雨及瞬間強陣風發生，上班時間雨勢明顯，注意強降雨、強風及雷擊機會，民眾外出定要帶傘，路上有積淹水機會，天雨路滑行車請小心駕駛。

    預估週五（30）凌晨鋒面就會離開，降雨由北而南逐步趨緩，天氣漸漸恢復穩定，端午連假全台好天氣。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播