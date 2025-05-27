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    又是三寶！老婦人坐電動輪椅逆向衝馬路 險些與汽車擦撞

    一輛汽車在道路正常行駛，不料中途卻突然有1名坐著電動輪椅的老婦人從路旁衝出。（圖翻攝自爆料公社）

    一輛汽車在道路正常行駛，不料中途卻突然有1名坐著電動輪椅的老婦人從路旁衝出。（圖翻攝自爆料公社）

    2025/05/27 13:10

    郭顏慧／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕路上開車須隨時注意路況。日前有網友上傳了一段行車紀錄器影片，內容為一輛汽車在道路正常行駛，不料中途卻突然有1名坐著電動輪椅的老婦人從路旁衝出，直接逆向在道路行駛，險些與該輛汽車發生擦撞，隨後汽車繞過年長者後快閃離開，才避免車禍發生。

    有網友在臉書社團爆料公社發文，內文寫道「家有一老，如有一寶，移動神主牌，阿嬤哩咩企叨位」，並附上一段行車紀錄器的畫面，只見影片中的汽車正常行駛在道路內車道，沒想到路旁卻有坐著電動輪椅的老婦人無預警衝出，直接朝著汽車衝過來，幸好汽車駕駛反應快，快速向右繞開，才沒有發生車禍，文章一出，引發網友熱議。

    有網友痛批「常常遇到過這樣的長者，真的是無言」、「亂七八糟的老人」、「這條路超多這種的，之前常常遇到」，有人反諷「看看老人家如何幫忙增加家庭收入」、「子孫發財車再次發威」，但也有人提醒，在道路上真的要離年長者遠一點，不然造成對方心臟病之類的疾病爆發，即使沒有發生碰撞，但還是需要負一定的責任。

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