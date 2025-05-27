行人傷亡數創新低 陳世凱：行人地獄見仁見智

交通部長陳世凱27日表示，台灣的交通事故、死傷比例、車輛數確實較其他國家多，會努力改善改進。（記者蔡昀容攝）

2025/05/27 12:54

〔記者蔡昀容／台北報導〕台灣致力於撕去行人地獄標籤，交通部長陳世凱今（27日）在總統就職週年施政表示，這個詞適不適合台灣「見仁見智」，但也坦言台灣交通事故、死傷比例確實較其他國家高，不過政府近年努力改善，今年1、2月行人傷亡數字也是有紀錄以來最低，會繼續努力。

交通部原訂5月20日舉辦總統就職週年施政記者會，但前一天發生新北三峽重大車禍，臨時取消，改至今天於桃園監理站對外報告。

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對於行人地獄標籤，陳世凱表示，行人地獄是外媒數年前提出的形容詞，適不適合台灣「見仁見智」，不過確實要正視交通問題，台灣的交通事故、死傷比例、車輛數確實較其他國家多，交通部持續努力改進。

陳世凱指出，政府這幾年相當努力改善交通3E，4年投入400億元預算，改善道路、庇護島、行穿線退縮等，並提出道安3支箭，改善人行環境。

記者會播放的交通部施政週年影片，受訪民眾對於「行人可以好好走路」，竟以「小確幸」形容。陳世凱對此表示，他作為行人，這1、2年在馬路上，感受到駕駛願意停等比例增加，大眾正在改進。他強調，「停等不是文化，而是法規限制，是必須要做的事」，會持續推進行人安全改善，今年1、2月行人傷亡數字也是有紀錄以來最低，會繼續努力。

路權團體呼籲交通部駕照不分駕駛年齡，全面舉辦定期回訓。陳世凱表示，周邊國家韓國、新加坡是65歲回訓，日本是70歲回訓，部分國家是75歲；台灣主要參考國家是日本，不過現正收攏各方意見，納入政策參考。他指出，很多長者行動自如，因此交通部提出回訓年齡下修的政策方向，至於要不要擴展回訓對象，會再滾動式檢討。

交通部提出加重無照駕駛罰鍰，不過我國每年取締約30萬件無照駕駛，其中75％是累犯，是否要納入刑事責任？陳世凱未正面回應，不過他重申，目前將罰鍰比照酒駕，累犯罰鍰累加無上限，且會扣車扣牌。

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