為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    恆春海產餐廳贈2千鬼頭刀肉粽 致敬警消辛苦留守人員

    端午送暖 恆春阿利海產贈2千鬼頭刀肉粽 致敬消防警察海巡戶政 （記者蔡宗憲攝）

    端午送暖 恆春阿利海產贈2千鬼頭刀肉粽 致敬消防警察海巡戶政 （記者蔡宗憲攝）

    2025/05/27 12:58

    〔記者蔡宗憲／屏東報導〕端午佳節將至，恆春知名海產餐廳以實際行動傳遞溫情，特別製作2000顆獨具特色的鬼頭刀肉粽，分送給留守崗位的消防、警察、海巡及戶政人員，感謝他們在佳節堅守職責，守護地方安全與秩序。

    阿利海產執行長陳亮瑜、董事潘家鋒及余佳龍親自參與贈送儀式，盼以這份心意為辛勤的公務人員加油打氣。阿利海產位於恆春後壁湖，以新鮮海產聞名，這次特別選用當地盛產的鬼頭刀魚，結合傳統粽子製作工藝，打造出風味獨特的鬼頭刀肉粽。

    陳亮瑜表示，鬼頭刀肉質鮮美，富含在地海洋風味，希望這份節日禮物能讓執勤人員感受到社會的溫暖與支持。潘家鋒與余佳龍也強調，企業有責任回饋社會，尤其感謝這些在端午佳節仍堅守崗位的無名英雄。

    贈粽活動在恆春消防分隊熱鬧展開，現場洋溢濃濃節慶氣氛。消防第四大隊長黃基峰感動表示，連續值勤難以與家人團聚，收到熱騰騰的鬼頭刀肉粽倍感溫馨。

    阿利海產多年來積極參與公益，這次贈粽行動展現企業社會責任，也為恆春端午增添暖心故事。潘家鋒強調，希望未來能持續推廣在地食材，讓更多人品嚐恆春的美味與人情味。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播