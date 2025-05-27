恆春海產餐廳贈2千鬼頭刀肉粽 致敬警消辛苦留守人員

端午送暖 恆春阿利海產贈2千鬼頭刀肉粽 致敬消防警察海巡戶政 （記者蔡宗憲攝）

2025/05/27 12:58

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕端午佳節將至，恆春知名海產餐廳以實際行動傳遞溫情，特別製作2000顆獨具特色的鬼頭刀肉粽，分送給留守崗位的消防、警察、海巡及戶政人員，感謝他們在佳節堅守職責，守護地方安全與秩序。

阿利海產執行長陳亮瑜、董事潘家鋒及余佳龍親自參與贈送儀式，盼以這份心意為辛勤的公務人員加油打氣。阿利海產位於恆春後壁湖，以新鮮海產聞名，這次特別選用當地盛產的鬼頭刀魚，結合傳統粽子製作工藝，打造出風味獨特的鬼頭刀肉粽。

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陳亮瑜表示，鬼頭刀肉質鮮美，富含在地海洋風味，希望這份節日禮物能讓執勤人員感受到社會的溫暖與支持。潘家鋒與余佳龍也強調，企業有責任回饋社會，尤其感謝這些在端午佳節仍堅守崗位的無名英雄。

贈粽活動在恆春消防分隊熱鬧展開，現場洋溢濃濃節慶氣氛。消防第四大隊長黃基峰感動表示，連續值勤難以與家人團聚，收到熱騰騰的鬼頭刀肉粽倍感溫馨。

阿利海產多年來積極參與公益，這次贈粽行動展現企業社會責任，也為恆春端午增添暖心故事。潘家鋒強調，希望未來能持續推廣在地食材，讓更多人品嚐恆春的美味與人情味。

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